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МТС обновила сеть во всех районах Томска и в Северске

ПАО «МТС» обновила мобильную сеть во всех районах города Томска, включая микрорайоны Зеленые горки, Солнечный и Каштак, а также в Северске. В результате перевода частот 2G на более современный стандарт LTE скорость интернета у горожан выросла более чем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Техническое решение помогло усилить качество связи в условиях плотной городской застройки, как на улице, так и внутри зданий. Это позволит горожанам с комфортом пользоваться необходимыми цифровыми сервисами, например, оплачивать покупки и услуги с помощью онлайн-банкинга в заведениях и магазинах, расположенных на цокольных этажах, слушать музыку и смотреть видео онлайн, пользоваться мессенджерами и соцсетями в исторических зданиях с толстыми стенами.

«Мы видим, что в Томске потребление интернет-трафика растет из года в год, как за счет местных жителей, так и за счет приезжающих студентов. За счет более эффективного использования частот на имеющейся инфраструктуре связи мы улучшили прохождение сигнала в труднодоступных ранее местах – например, в кафе и магазинах, расположенных на цокольных этажах зданий. Аналогичную работу мы провели и в Северске. Всего же мы планируем обновить сотни базовых станций по всей области», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

Ранее МТС улучшила связь в городе Колпашево, селах Первомайское, Тегульдет, Мельниково, Парабель, Александровское и ряде крупных сельских населенных пунктов.

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