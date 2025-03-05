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МТС запустила сеть в древнем ауле гончаров Балхар

МТС обеспечила стабильное покрытие сети сотовой связи в горном селе Балхар. Около 1000 местных жителей теперь могут звонить из любой точки населенного пункта и пользоваться мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ранее в Балхаре была доступна только частичная голосовая связь. Чтобы позвонить родным и близким местным жителям приходилось искать места, где ловит сотовая связь из соседних сел Урхучимахи, Аметеркмахи и других. МТС смогла обеспечить качественное покрытие голосовой связи на всей территории населенного пункта и впервые запустила сеть 4G. Теперь местные жители и туристы смогут не только звонить из любой точки села, но и пользоваться мобильным интернетом – отправлять фото и видео, уточнять информацию в поисковых системах, звонить по видеосвязи.

Балхар называют древним аулом гончаров. Здесь из поколения в поколение передают технологию изготовления керамических изделий – посуды, утвари и игрушек из глины. Первые упоминания о Балхаре отсылают к XIII веку, однако находки при раскопках попадаются гораздо старше. Селение вызывает все больше интереса со стороны путешественников, по оценкам экспертов, оно может стать одним из центров этнотуризма на Кавказе.

Строительство связи в горном селении Балхар – технически сложный проект. Чтобы доставить материалы и строительную технику к месту расположения будущей вышки связи, МТС вместе с районной администрацией прокладывали дорогу по склону гор и в труднопроходимой местности. Фундамент опоры установлен в скальном грунте, для чего пришлось бурить скалы и забивать арматуру. Мешали и суровые горные погодные условия: инженеры настраивали оборудование на высоте 1700 метров по сильному морозу и ветру.

«У нас большой опыт работы в сложных горных условиях. Три года назад мы запустили самую высокогорную базовую станцию Дагестана в ауле Куруш и продолжаем проводить связь в отдаленные и горные территории. Сейчас наши инженеры работают еще над несколькими проектами по улучшению телеком-инфраструктуры для Дагестана. Например, идет активная фаза строительства отечественных базовых станций в республике. В таких суровых условиях нашим техническим специалистам работать гораздо легче, когда они знают, что связь ждут, и когда им помогают в реализации. Благодарим за поддержку во время работ в Балхаре администрацию Акушинского района», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

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