Продавцы «Яндекс Маркета» привлекут внимание покупателей с помощью собственных пуш-уведомлений

Продавцы, которые торгуют на «Яндекс Маркете», теперь могут самостоятельно создавать и настраивать пуш-уведомления. Партнеры смогут выбрать аудиторию, которая их получит, и посмотреть статистику по отправкам в личном кабинете ― раньше это можно было сделать только через менеджеров маркетплейса. С помощью нового охватного инструмента продавцы смогут привлекать внимание целевой аудитории и рассказывать ей о новинках и скидках. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Создать пуш-уведомление можно в личном кабинете продавца. Для этого нужно открыть страницу «Охватное продвижение» в разделе «Продвижение», нажать кнопку «Создать кампанию», а затем ― «Пуш-уведомление». После этого нужно выбрать аудиторию, бюджет и срок кампании, а также ставку за 1000 отправок, написать текст сообщения и добавить ссылку на нужную страницу вашего магазина на «Маркете». После этого пуш-уведомление отправится на модерацию — маркетплейс предложит улучшить текст, если это будет нужно.

Выбрать подходящую аудиторию на основе заданных продавцом параметров поможет специально обученная ML-модель (от англ. machine learning — «машинное обучение»). Она проанализирует базу подписчиков на пуш-уведомления и выберет тех, кто наиболее вероятно закажет продвигаемый товар. Также модель проследит, чтобы один пользователь не получал слишком много сообщений.

После создания пуш-уведомления продавец сможет посмотреть подробную статистику о нем в личном кабинете. Там появится информация о количестве отправок и показов, охваты, число кликов и статистику по заказам. Так продавцам будет удобнее работать с кампанией и контролировать ее результаты.

Некоторые продавцы уже опробовали такие пуш-уведомления. Тестирование показало, что их средний CTR (от англ. click-through rate ― «коэффициент кликабельности») составляет 1,5%, что выше, чем у других популярных охватных инструментов.