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РТК-ЦОД расширяет возможности управления доступами в «Публичном облаке»

РТК-ЦОД продолжает развивать флагманский продукт «Публичное облако». Новые функции управления в личном кабинете позволяют компаниям гибко настраивать доступы сотрудников, повышать прозрачность работы с системой и уровень безопасности. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД.

Теперь пользователи могут проходить аутентификацию в облачной платформе с использованием корпоративных учетных данных без необходимости создавать отдельные аккаунты. Это упрощает процесс авторизации и снижает риски, связанные с хранением множества паролей. Также появилась возможность отправлять новым пользователям приглашения с заранее назначенными ролями — после активации учетной записи все настройки доступа применяются автоматически.

Управление ролями пользователей стало более гибким: система позволяет предоставлять права чтения, редактирования или полного доступа в рамках выбранных проектов или отдельных сервисов. Например, можно настроить видимость финансовой информации только для сотрудников, работающих с платежами. Также предусмотрена возможность объединять пользователей в группы и централизованно управлять их правами, что особенно удобно для больших команд.

Для интеграции с внешними информационными системами в облачной платформе теперь можно создавать сервисные аккаунты и выдавать им токены. Это автоматизирует взаимодействие и исключает необходимость использования личных учетных записей.

«Многоуровневая ролевая модель, которую мы реализовали в “Публичном облаке”, дает нашим клиентам больше возможностей для гибкой настройки ролей, централизованного управления доступами и контроля прав сотрудников. Это эффективный инструмент для обеспечения безопасности данных. Кроме того, снижается нагрузка на ИТ-подразделения компании в части администрирования», – отметил Александр Обухов, директор по продуктам РТК-ЦОД, владелец продукта «Публичное облако».

Экосистема «Публичного облака» развивается. За последний год было запущено 22 новых сервиса, а их общее количество достигло 47. Среди новых решений — VDI Workplace, «Платформа данных», серверы BareMetal 2.0, видеоконференции на базе отечественного ПО MINT, кластер High Capacity, «Премиум-поддержка» и др. Также расширена география продукта: новые площадки развернуты во Владивостоке, Екатеринбурге и Москве.

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