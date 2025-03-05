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SkillStaff привлекает «белых воротничков» к проектной занятости

SkillStaff, платформа гибкой занятости, объявляет о старте новых направлений работы. Компания расширяет сферы сотрудничества с бизнесом: в каталог платформы добавлено 66 специализаций исполнителей (финансы, менеджмент, маркетинг, креативные и другие профессии). Ранее платформа работала только с ИТ-исполнителями. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Платформа SkillStaff расширила портфель специализаций для подбора исполнителей на проекты. На платформе появились шесть новых категорий и 66 новых специализаций, не касающихся ИТ-компетенций. Ранее разместить резюме и вакансии можно было только в рамках ИТ-профессий.

Теперь ИП, самозанятые и компании могут размещать резюме свободных специалистов из 190 специализаций для поиска проектов заказчиков. Искать проекты на полную и частичную занятость и исполнителей на проекты для бизнеса стало доступно в следующих новых категориях: маркетинг и реклама (директор по маркетингу, маркетолог, бренд-менеджер, SMM-менеджер, PR-менеджер, event-менеджер и другие профессии); финансы и учет (финансовый директор, финансовый аналитик, бухгалтер и др.); юриспруденция; продажи (руководитель отдела продаж, специалист по тендерным продажам, менеджер по продажам, аккаунт менеджер и др.); управление персоналом (директор по персоналу, рекрутер, кадровый производитель и т.д.); креативные профессии (фотограф, видеограф, видеомонтажер, сценарист, иллюстратор, мультипликатор, дизайнеры, диктор, звукорежиссер, музыкант и др.).

«С 2021 г. мы помогаем бизнесу находить проектных ИТ-специалистов, и трансформировали этот опыт на новые категории – «белых воротничков». В условиях дефицита кадров компаниям сложнее набирать штатных сотрудников. При этом у бизнеса есть много задач, которые предполагают работу проектно. Сегодня в России по данным ФНС более 12 млн самозанятых и рост их количества составит порядка 20%. Это специалисты самых разных профессий, которые готовы к проектной и частичной занятости. Наша цель объединять бизнес, нуждающийся в дополнительных ресурсах и исполнителей с желанием больших возможностей», – сказал Никита Шабашкевич, CEO и основатель платформы гибкой занятости SkillStaff.

В настоящий момент, на платформе уже представлено более 19,4 тыс. резюме. Разместить резюме исполнителей могут как компании, так и индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Специалисты доступны для привлечения на проекты по нескольким форматам (фуллтайм/партайм/консультация), что позволяет исполнителям выбирать комфортный режим работы, а заказчикам необходимый в моменте ресурс под задачу бизнеса.

Система поиска на платформе позволяет подбирать исполнителей по 21 фильтру: от специализации, уровня квалификации и ключевых навыков до стоимости за час работы и формата работы.

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