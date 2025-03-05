«Триколор» внедрил отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION

Оператор платного телевидения, производитель электроники и умных решений для дома и бизнеса «Триколор» внедрил отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION. Теперь около 1000 сотрудников компании используют видеоконференцсвязь, корпоративный мессенджер «DION.Чаты» и видеохостинг «DION.Видео». Об этом CNews сообщили представители холдинга «Т1».

Интеграция платформы DION стала важным шагом в реализации стратегии импортозамещения – заказчик искал отечественного поставщика, способного обеспечить необходимые требования к качеству и надежности связи. Решение внедрили в гибридном формате: часть сервисов хранится на внутренних серверах, что обеспечивает высокий уровень безопасности и контроля. Внешние конференции с присутствием участников из других компаний, в свою очередь, проводятся в облаке. Это позволяет избежать нагрузки на внутреннюю инфраструктуру без ущерба безопасности и ускоряет процесс внедрения.

В ходе реализации проекта по просьбе заказчика в платформу был встроен дополнительный функционал: возможность звонков из групповых чатов, сбор статистики по итогам вебинаров, сохранение чата во время видеоконференций и кастомизация интерфейса для удобства пользователей.

«Наша платформа разработана с учетом современных требований к защите данных, что особенно важно в условиях растущих киберугроз. Мы предлагаем гибкое решение, которое адаптируется под задачи заказчика, включая кастомизацию функционала и интеграцию с внутренними системами. Уверены, что это только начало долгосрочного партнерства, которое позволит нам вместе развивать отечественные технологии», — отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (ИТ-холдинг «Т1»).

«Система позволила оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность коммуникаций между сотрудниками. Особенно хочется отметить поддержку со стороны команды DION на всех этапах внедрения. Процесс интеграции прошел максимально гладко и комфортно для нас. DION не только обеспечил отличное качество связи, но и смог дополнительно расширить функционал системы по нашему запросу», — сказал Денис Филипишен, директор по вещательным и информационным технологиям «Триколор».