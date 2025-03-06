ДИТ Москвы: за три месяца новой услугой для включения в реестр социального такси воспользовались более 5000 раз

За три месяца с момента запуска услуги «Включение в реестр социального такси» на портале mos.ru москвичи воспользовались ею более 5000 раз, рассказали в столичном Департаменте информационных технологий. Этот показатель более чем в 10 раз превышает количество заявок, которые горожане подали офлайн за тот же период. После регистрации в реестре люди с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные граждане могут вызвать спецтранспорт для проезда к медицинским, социальным, культурным учреждениям. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Перевод услуги в цифровой формат позволил москвичам с ограниченными возможностями здоровья подавать заявление на включение в реестр социального такси дистанционно, без необходимости звонить по телефону и лично посещать сервисный центр «Московский транспорт» или Всероссийское общество инвалидов. Кроме того, при подаче заявления на mos.ru человеку не приходится прикреплять подтверждающие документы, проверка льготной категории проходит онлайн благодаря электронному межведомственному взаимодействию. После внесения в реестр они могут заказывать социальный транспорт до поликлиник, больниц, вокзалов, аэропортов, досуговых центров и других учреждений», – отметил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Воспользоваться услугами социального такси могут физические лица с регистрацией по месту жительства в Москве, обладающие правом на льготы. В их числе — дети с инвалидностью, взрослые граждане с инвалидностью I группы, граждане с инвалидностью II, III группы с поражениями опорно-двигательного аппарата, люди с инвалидностью II группы по зрению. Кроме того, социальное такси можно вызвать для человека с любой группой инвалидности, если он старше 80 лет, а также инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны.

Социальным транспортом можно воспользоваться для проезда к местам работы и учебы, до медицинских, культурных, спортивных и досуговых учреждений, до социально-реабилитационных организаций, пансионатов и санаториев Москвы и Московской области, а также в аэропорты и на вокзалы. При этом через Всероссийское общество инвалидов можно оставить коллективную заявку на спецтранспорт для проезда на концерты, публичные лекции, экскурсии в музеях.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов добавил, что с 2017 г. социальное такси перевезло около 2,5 млн пассажиров. Транспорт оснащен специальным оборудованием для удобства разных категорий граждан.

«В парке соцтакси 175 автомобилей. Это легковые машины, а также автобусы малого и большого классов. Они предназначены для поездок по Москве и экскурсий в ближайшие города. Безопасность и комфорт пассажиров обеспечивают профессиональные водители Мосгортранса, которые прошли специальную подготовку. С начала 2025 г. сервисом по индивидуальным и коллективным заявкам воспользовались 17 тыс. человек. Продолжаем обеспечивать доступные и безопасные поездки для всех категорий пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.

Для разовой поездки необходимо заказать автомобиль максимум за три дня и минимум за 24 часа до нужного срока.

Как подать заявление онлайн

Для подачи онлайн-заявления на регистрацию в реестре социального такси пользователю необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru.

Для перехода к услуге необходимо открыть в каталоге на портале mos.ru раздел «Транспорт» и выбрать подраздел «Такси». Подать заявление на регистрацию в реестре от имени совершеннолетнего гражданина может его законный представитель или доверенное лицо – друг, родственник или знакомый, у которого есть нотариально заверенная доверенность. За детей младше 18 лет заявление подают родители, опекуны или попечители. Обращение рассматривается 10 рабочих дней.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».