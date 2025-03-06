«МегаФон» ускорил мобильный интернет в усадьбе «Михайловское» в новой Москве

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в усадьбе «Михайловское» в новой Москве. Туристы и местные жители, приезжающие посмотреть на памятник архитектуры, теперь будут с большим комфортом пользоваться онлайн-сервисами и делиться впечатлениями в соцсетях. Специалисты оператора ускорили мобильный интернет до 70 Мбит/с на территории одного из живописнейших мест столицы.

С начала года посетители использовали в «Михайловском» почти 16 ТБ мобильного трафика, что сравнимо со скачиванием примерно тысячи фильмов в качестве 4K или прослушивания музыки в формате MP3 на протяжении 4,5 тыс. часов. Усадьба оказалась популярной не только среди местных жителей — в первые месяцы 2025 г. по ее территории чаще остальных прогуливались туристы из Орловской и Челябинской областей, а также из Чувашии.

Для того, чтобы все они могли пользоваться быстрым мобильным интернетом на обширной и лесистой территории усадьбы, инженеры «МегаФона» внедрили в новое телеком-оборудование низкочастотные диапазоны. А возможность обмениваться фотографиями и видеозаписями на быстрых скоростях обеспечивают высокочастотные диапазоны связи 4G (LTE-1800 и LTE-2600).

Кроме того, новые базовые станции поддерживают технологию MIMO 4×4, способную одновременно принимать и передавать несколько потоков данных — это позволяет сохранять стабильность сигнала и скорости мобильного интернета, не перегружая сеть.

«“Михайловское” занимает особое место среди бывших подмосковных усадеб благодаря своей архитектуре и большому парку. Мы внедрили современные технологии, которые позволяют посетителям насладиться долгими прогулками по хвойным тропам и не думать о том, что у них могут быть сложности со связью. В прошлом году мы также цифровизировали три усадьбы — Шахматово, Боблово и Тараканово, входящие в подмосковный музей-заповедник Д. Менделеева и А. Блока», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

Усадьба расположена в поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа — это памятник архитектуры XVIII века, она окружена живописным парком, ставшим образцом эпохи садово-паркового классицизма. Исходя из особенностей планировки, специалисты полагают, что над созданием усадьбы могли работать известные архитекторы Петр Никитин или Иван Старов. В разное время ею владели известные дворянские семьи: Кречетниковы, Засецкие и Шереметевы. В 2023 г. «Михайловское» отреставрировали: укрепили фасады, восстановили фасады двух построек и башню одной из усадебных часовен.