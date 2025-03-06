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«МегаФон» «включил» быстрый 4G в микрорайоне «Левобережный лайф»

Жители пригорода Томска по достоинству оценят новое качество интернет-соединения. После запуска базовой станции скорость передачи данных в смартфонах абонентов «МегаФона» достигает 160 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Левобережный лайф» – загородный микрорайон с мультиформатной застройкой, расположенный на левом берегу реки Томи в пяти минутах на автомобиле из города. Помимо домов застройщиком предусмотрены многочисленные детские и спортивные площадки, велодорожки, прогулочные аллеи, парковые зоны и другие общественные пространства.

«Высокая концентрация абонентов и архитектурные особенности многоэтажек ставят перед нами сложную задачу по обеспечению жителей качественными услугами связи. Чтобы удовлетворить их потребность в быстром мобильном интернете и обеспечить равномерное проникновение сигнала на всех этажах без потери качества соединения, мы комбинируем стандарты и частоты. Когда мы строим базовые станции в густонаселенных локациях, в обязательном порядке запускаем высокочастотный спектр. Он обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета. Среднечастотный и низкочастотный задействуются для уверенного покрытия и стабильной передачи данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений», – сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Мобильный интернет 4G на максимальной скорости до 160 Мбит/с позволит жителям микрорайона «Левобережный лайф» за считанные секунды скачивать «тяжелые» игры для смартфона или загружать файлы, смотреть потоковое видео в высоком разрешении без задержек и помех, звонить по видеосвязи и вести прямые эфиры в соцсетях, пользоваться образовательными платформами и другими цифровыми сервисами, которые требуют стабильного сигнала и малого времени отклика сети.

Развитие телеком-инфраструктуры расширило зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

Запуск базовой станции также улучшил покрытие LTE-сети в близлежащих к микрорайону садовых товариществах, на автодороге, соединяющей микрорайон с городом, и берегу Томи, где расположены пляж и гостиница.

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