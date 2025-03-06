Выпускники НГУ создали «Умное зеркальце»

Разработанный стартап-студией НГУ в рамках развития технологического предпринимательства Telegram-бот «Умное зеркальце» появился месяц назад. Приложение доступно для любого пользователя данного мессенджера. Автор продукта — специалист cтартап-студии НГУ и заместитель директора компании «Сэйв Технологии» Ксения Иванова. Сейчас к разработке присоединились студенты Института интеллектуальной робототехники НГУ в рамках своего учебного курса по проектной деятельности. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Данное Telegram-приложение можно использовать и в качестве обычного зеркала, если такового вдруг не оказалось под рукой, но возникла необходимость поправить прическу или обновить макияж. Однако этим его возможности не ограничиваются, ведь это не простое зеркальце, а «умное».

Пока Telegram-бот умеет определять несколько состояний кожи лица. Он оценивает в процентном отношении, насколько здорова ваша кожа, и умеет распознавать признаки нескольких проблем. Таких, например, как акне, псориаз, экзема, бородавки, стригущий лишай. Если он определит кожу как здоровую, то выдаст совет продолжать текущий уход и использовать солнцезащитные кремы. Если же «Умное зеркальце» заподозрит отклонения в состоянии кожи, оно посоветует обратиться к специалисту для более детального установления проблемы или постановки диагноза, а затем и по назначению лечения.

«Во время совместной работы стартап-студии НГУ с компанией по производству немедицинских средств для ухода за кожей по другому проекту, у нас родилась идея такого приложения, но мы его не намеревались продавать, так как проблема, решаемая зеркальцем, имеет большое социальное значение. Развиваем его по двум причинам: мы видим серьезную проблему на рынке, когда женщины не могут определиться с тем, какие средства использовать, какие из них эффективны и помогают ли они с течением времени. Мы нашли в открытом доступе подходящий датасет и модели состояний кожи, на базе которых и обучили наше приложение распознавать состояния кожи. Использовали открытую модель yolo8 как базу для распознавания и mediapipe как вспомогательную библиотеку. Важно, что модель обучена на датасете именно заболеваний, для нас это хороший социальный старт, но затем мы обогатим его уже теми проблемами, которые могут возникнуть у каждого», — сказала Ксения Иванова.

Работает «Умное зеркальце» просто: пользователь открывает приложение в Telegram, предоставляет ему доступ к камере своего смартфона, медленно поворачивает свое лицо перед дисплеем, на котором через несколько минут появляется ответ. Также пользоваться приложением можно через компьютер, но из-за качества камеры смартфон все же предпочтительнее. Важно, чтобы при этом освещение было достаточным, лучше всего расположиться напротив источника света.

Пользоваться «Умным зеркальцем» разработчики советуют утром — после применения средств ежедневного ухода, но перед нанесением макияжа — сквозь него «Умное зеркальце» не увидит настоящего состояния вашей кожи и может определить ее как здоровую с большой степенью вероятности, не заметив каких-либо проблемных состояний, если они имеются, но скрыты под слоем тонального крема и пудры.

«Пока мы представили пользователям бета-версию нашего приложения, чтобы они могли с ним познакомиться и узнать, как оно работает. Хотим, чтобы наше «Умное зеркальце» было востребованным, поэтому разработали план дальнейшего развития нашего проекта и еще многому хотим научить наше приложение. Например, напоминать о необходимости снять макияж перед мониторингом кожи. Расширим и перечень нездоровых состояний кожи, которые сможет распознавать «Умное зеркальце», например, однозначно включим в него такую кожную проблему, как розацеа. Введем также рекомендации по уходу за кожей — как здоровой, так и проблемной. Поскольку коммерциализировать свой проект мы не собираемся, наш чат-бот будет рекомендовать не какие-либо конкретные бренды средств по уходу за кожей, а указывать действующие вещества, на наличие которых следует обратить внимание при выборе крема или лосьона. Также планируется научить «Умное зеркальце» предлагать пользователям инструкции по самомассажу лица и выполнению упражнений для упругости кожи и лицевых мышц», — сказала Ксения Иванова.

По замыслу разработчиков «Умное зеркальце» должно стать верным помощником для своих пользователей и проводником на пути поддержания красоты и здоровья кожи. Для этого они планируют научить приложение делать качественный анализ ее состояния, чтобы пользователи могли оценить, насколько эффективными оказались их действия, направленные на уход за кожей и преодоление имеющихся проблем.

«Многих женщин беспокоит такая проблема, как малярные мешки под глазами. Мы хотим научить наше «Умное зеркальце» помогать в решении этой проблемы. Пользователь смотрится в него утром, приложение измеряет объем мешков под глазами и выдает свои рекомендации по поводу питьевого режима, длительности сна и других важных в данном случае моментов. При их соблюдении вечером, а также через несколько дней пользователь может снова обратиться к приложению, чтобы узнать, произошли ли изменения и насколько заметными они оказались», — отметила Ксения Иванова.