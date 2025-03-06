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«Яндекс Маркет»: как люди ищут товары в интернете – продается ли он на маркетплейсах и есть ли страница в социальных сетях

Перед покупкой брендовых товаров в интернете большинство россиян (49%) проверяют их наличие на любимом маркетплейсе и в социальных сетях. При этом почти половина покупателей (48%) не будет проверять наличие товара на других платформах, если изначально нашли его на маркетплейсе. Такими данными поделился «Яндекс Маркет» после опроса более 1200 россиян.

Если человек сначала нашел товар на сайте бренда, в соцсетях или офлайн-магазине, в 7 из 10 случаев он зайдет на маркетплейс, чтобы проверить его наличие там. Среди них 23% делают так всегда, 30% проверяют только определенные категории, а еще 7% поступают так после офлайн-знакомства с товаром. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Главная причина выбора маркетплейсов — удобная доставка (68%). Респонденты отмечают, что пункты выдачи находятся рядом с домом, а сроки доставки короткие. Для многих важно, чтобы доставка была бесплатной. Также 45% россиян проверяют несколько площадок, чтобы сравнить цены, а 24% ищут наиболее удобный способ оплаты.

Чаще всего просматривают несколько площадок в категориях «электроника» (46%), «товары для детей» (37%), «товары для дома» и «одежда, обувь, аксессуары» (34%). В основном пользователи ищут нужный товар на маркетплейсе по названию и модели товара (44%) или названию бренда (41%).

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