К началу весны в Ботаническом саду Волжского ускорили мобильный интернет для местных жителей и гостей

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в Волжском. Обновление телеком-оборудования позволило увеличить на 25% скорость мобильного интернета в окрестностях центрального стадиона, названного в честь основателя города Волжский Фёдора Логинова, а также Ботанического центра, который пользуется большой популярность среди местных жителей и туристов.

Благодаря комплексным работам по модернизации телеком-оборудования, в окрестностях Волгоградского регионального ботанического сада и центрального стадиона имени Федора Логинова, который основал в 1951 г. город Волжский, скорость мобильного интернета выросла на 25%. Региональный ботанический сад – это крупный научно-исследовательский центр и одно из самых посещаемых мест Волгоградской области, основанное в 2003 г. Увеличение средней скорости почувствуют местные жители и гости города-спутника.

«Начало весны – прекрасный повод для жителей и гостей региона, чтобы прогуляться по цветущей оранжерее ботанического сада. Однако Волгоградский ботанический сад в Волжском — это не только место для прогулок и отдыха, но и важный культурный и образовательный центр. С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости обновляем телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости. Надеемся, что обновленная сеть интернета поможет сотрудникам центра в работе по сохранению различных видов растений и экологическому просвещению подрастающего поколения», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

«За 2024 г. наш ботанический сад посетили свыше 34 тыс. жителей и гостей региона, это был исторический максимум с момента основания. Однако в феврале нашу волжскую оранжерею и традиционную февральскую выставку первоцветов посетили уже более 16 тыс. экскурсантов, поэтому уверена, что в этом году мы примем еще больше гостей. К 80-летию Победы мы приглашаем полюбоваться на разные сорта цветущей сирени, которые названы в честь событий и героев. Например, сорт «Сталинградская весна», «Вера Хоружая», «Защитникам Бреста». Это напомнит гостям, что в мае 1945 г. именно цветущая сирень стала символом Победы», – отметила заместитель директора Волгоградского регионального ботанического сада Наталья Супрун.