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«МегаФон» ускорил интернет в Полярных Зорях

Абоненты «МегаФона» из города Полярные Зори смогут воспользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на скорости до 40 Мбит/с. Оператор обновил инфраструктуру связи, а также ускорил мобильный интернет.

Полярные Зори — самый молодой город в Мурманской области, который возник вместе со строительством Кольской АЭС. Это один из самых северных городов за Полярным кругом, где нет полярной ночи, и самый короткий день длится 21 минуту. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться на скульптурную композицию белого медвежонка «Умка на льдине», прогуляться до геокупола «Атом-остров» на набережной Пинозера, посмотреть на международную супермарафонскую гонку на кайтах и посетить самый масштабный летний фестиваль водных видов спорта в Арктике.

Чтобы жители и гости города могли пользоваться интернетом на комфортных скоростях оператор построил новую сетевую инфраструктуру в высокочастотном диапазоне LTE. Новое оборудование обеспечивает абонентов стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с.

Строительство объектов связи позволило усилить 4G-покрытие в жилых районах, расположенных рядом с железнодорожным вокзалом на улице Энергетиков, а также в кварталах рядом с пожарной частью на улице Ломоносова. Модернизация помогла снять нагрузку с базовых станций в местах наибольшей концентрации абонентов — в общеобразовательных, культурных и социальных учреждениях. Техническая служба оператора учла особенности территории с высокой плотностью застройки, чтобы абонентам было комфортно разговаривать не только на улицах, но и в помещениях.

«Установка базовых станций сотовой связи является приоритетом в сфере цифровизации арктических регионов. Мы будем продолжать работу в этом направлении. Ведь качество связи — это вовремя оказанная медицинская помощь, своевременный приезд экстренных служб и возможность быть всегда на связи с близкими для жителей и гостей региона», — сказал Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

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