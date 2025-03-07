«МегаФон» «засветил» участок федеральной трассы «Сибирь»

Более 300 сельчан Красноярского края впервые получили доступ к сотовой связи. «МегаФон» установил базовые станции в селе Бобровка Большеулуйского района и деревне Завировка Рыбинского района, расположенной вблизи федеральной трассы «Сибирь». Телеком-оборудование удовлетворит потребность в мобильном интернете и «цифровых» звонках не только местных жителей, но и приезжих. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уверенное покрытие LTE-сети и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений, обеспечивает низкочастотный диапазон. Он отличается большей длиной радиоволны, что наиболее эффективно для малоэтажной сельской местности. Согласно замерам, проведенным инженерами компании, скорость мобильного интернета в абонентских устройствах достигает 30 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы жители небольшого поселения пользовались электронной почтой и банковскими приложениями, получали государственные услуги, общались в мессенджерах и соцсетях, совершали онлайн-покупки и слушали музыку, смотрели фильмы в стандартном качестве, а также звонили по видеосвязи.

Ученики, проживающие в Бобровке и Завировке, могут пользоваться различными образовательными платформами со своих смартфонов, что особенно актуально в период подготовки к экзаменам, а их родители – проверять электронный дневник и следить за успеваемостью своих детей. Работникам фельдшерско-акушерского пункта станет удобнее консультировать пациентов и проводить приемы.

«Расширение доступности 4G является важной частью работы компании в регионе. Мы стремимся к тому, чтобы создать равные «цифровые» возможности для всех абонентов, независимо от того, где они живут — в крупном городе или маленькой деревне. Построенные базовые станции позволят жителям Бобровки и Завировки поддерживать связь с родными и близкими, а при необходимости – связаться с экстренными службами. Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума», – сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Автопутешественники, дальнобойщики, транзитные водители и пассажиры могут устанавливать необходимые приложения, строить маршруты, скачивать новую музыку в дорогу или решать возникшие в пути неотложные вопросы. Кроме того, наличие связи решает задачи по обеспечению безопасности дорожного движения.

Развитие инфраструктуры в сельской местности осуществляется в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями. Строительство и модернизация объектов связи являлись одним из ключевых мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика России», теперь эта работа продолжится в рамках нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».