CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В «Художник», «Простор» и «Гранд парк» впервые пришел гигабитный интернет МТС

МТС запустила сеть скоростного домашнего интернета в трех жилых комплексах Иркутска. Более 2000 семей города получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к домашним сервисам МТС – фиксированному интернету и цифровому ТВ – впервые получили семьи, проживающие в ЖК «Художник», расположенного в районе площади Декабристов Правобережного округа, в ЖК «Гранд парк» в Приморском микрорайоне и в ЖК «Простор» на улице Братская в предместье Рабочее.

Гигабитная скорость домашнего интернета МТС позволяет горожанам смотреть видео и вести стриминг в формате Ultra HD, играть в компьютерные игры с облачных серверов, загружать объемные файлы, смотреть фильмы, удаленно учиться и работать сразу на нескольких устройствах даже в период пиковых нагрузок. Кроме того, жители новостроек получили возможность пользоваться устройствами для умного дома, включая систему видеонаблюдения, когда можно в режиме трансляции видеть и слышать все, что происходит в зоне видимости камер.

«В Иркутске регулярно сдаются в эксплуатацию жилые комплексы и микрорайоны. Для более комфортной жизни там, новоселам необходимы домашние цифровые сервисы, которые делают дома современными и удобными для жизни, а также помогают обеспечить безопасность. Поэтому мы, помимо остальных многоквартирных домов, прицельно развиваем фиксированную сеть в новостройках Иркутска, которая обеспечит доступ к необходимым сервисам на самой высокой скорости. В прошлом году, мы построили гигабитную сеть в ЖК «Очаг», «Стрижи Сити», «Взлетка», «Соседи», «Восход», «Солнечный берег» и других», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Госпочта целой страны спустя сотни лет работы прекратит доставку писем, уничтожит почтовые ящики и уволит треть штата. Всему виной цифровизация

Трамп создал стратегический резерв США из конфискованных криптомонет

Россиянам заблокировали 2,5 миллиарда в американской криптовалюте

Microsoft монополизировала рынок серверных ОС в облаке и дерет четыре цены. Дело дошло до полиции

Скачок напряжения в электросети обвалил онлайн-сервисы МВД России

Россия хочет построить в Белоруссии завод по производству БПЛА

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили
Показать еще