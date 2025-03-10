«Авито Авто»: более четверти россиян готовы купить новый китайский автомобиль

Эксперты «Авито Авто» провели опрос среди двух тыс. человек и выяснили, как изменилось отношение россиян к китайским автомобилям. Оказалось, что чуть больше четверти респондентов готовы купить новую машину из Поднебесной в ближайшее время, причем почти половина из них пересмотрели свое мнение за последние пару лет. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Авто», приобрести автомобиль китайского бренда сейчас готовы 28% участников опроса. При этом 46% из них стали лучше относиться к моделям из Поднебесной: еще один-два года назад они были против такой покупки. Наиболее резко число тех, кто изменил своё мнение о «китайцах» в лучшую сторону – в группе респондентов старше 45 лет: в абсолютных показателях их количество выросло почти в 2,5 раза. Однако большинство молодых респондентов (18-24 года) на приобретение нового «китайца» согласны были и раньше: так ответили 69% участников, готовых к покупке «сегодня».

В большей степени на улучшение отношения к китайским моделям сказалась трансформация предложения на российском авторынке и их возросшая привлекательность по сравнению с другими брендами: так ответили 36% респондентов. Почти четверть опрошенных (24%) отметила, что на их мнении сказался опыт владения «китайцами» среди знакомых и других автолюбителей, а для 19% респондентов важным фактором стало расширение ассортимента марок и моделей. Рационально к знакомству с такими машинами подошли только 13% опрошенных: их мнение изменилось в лучшую сторону после того, как они более детально изучили их – характеристики, комплектации и другую информацию.

Несмотря на общий рост лояльности к новым китайским автомобилям, доверие к ним у респондентов разных возрастов заметно отличается. Например, среди людей в возрасте 25-34 года остановиться на таком автомобиле готовы 36% опрошенных. Чуть ниже показатель (32%) – среди тех, кому от 34 до 45 лет, а поколение старше 65 лет согласны выбрать китайскую модель лишь в 11% случаях. Отметим также, что лояльных к покупке мужчин оказалось больше (31%), чем женщин (26%.

Среди тех, кто рассматривает покупку нового китайского автомобиля, значительная доля опрошенных также открыта к приобретению и варианта с пробегом – 58%. В этой группе респондентов чаще всего к такой альтернативе готовы респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (67%) и 35-44 года (61%). Однако каждый шестой участник исследования на подобный «размен» категорически не согласен.

«На российском авторынке за последнее время действительно произошли значительные изменения, в том числе и в потребительских предпочтениях: лояльность к китайским брендам продолжает расти. Например, в седанах интерес увеличился почти вдвое – на 95,2%. Кроме того, наши данные показывают, что ранее потенциальные покупатели новых китайских автомобилей в качестве альтернативы рассматривали европейские, японские или корейские марки с пробегом, то сейчас все больше виден кросс-интерес к другим китайским авто, как новым, так и с пробегом. Какой бы автомобиль ни выбрали пользователи платформы, мы рекомендуем приобретать его у наших проверенных партнеров, объявления которых отмечены соответствующим стикером – это повышает безопасность покупки и вероятность позитивного пользовательского опыта», – сказал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито».