«Магнит Маркет» запустил доставку заказов курьерами «Магнита»

Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») запустил доставку заказов курьерами сервиса «Магнит Доставка». Сотрудничество реализовано более чем в 50 новых для маркетплейса населенных пунктах, в которых он появился в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит».

Курьеры «Магнит Доставки» будут задействованы и при дальнейшей географической экспансии «Магнит Маркета». В тех населенных пунктах, где ранее работал KazanExpress, доставлять заказы продолжит собственная курьерская служба маркетплейса.

Помимо повышения удобства доставки для покупателей, сотрудничество с «Магнит Доставкой» поможет «Магнит Маркету» снизить стоимость логистики, что в конечном счете позволит сохранять выгодные цены на товары для потребителей и выгодные условия для селлеров.

Константин Измайлов, генеральный директор маркетплейса «Магнит Маркет»: «Подключение «Магнит Доставки» – еще один этап использования экосистемных возможностей, появившихся у маркетплейса, когда он начал развиваться в составе «Магнита». Наша задача – предоставить клиентам магазинов бесконечную полку товаров. В офлайне она уже решается, у клиента уже есть возможность получить заказы из маркетплейса на кассе магазина вместе с покупками. Запуская сотрудничество с нашим фудтехом, мы получаем базу для создания такой же возможности в доставке. В перспективе мы сможем развивать новые логистические сервисы - например, доставку «по клику».

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка»): «За последнее время мы достигли значительных успехов в качестве доставки, наше среднее время доставки приближается к 30 минутам, несмотря на зимний сезон. Это позволяет использовать нашу логистику для новых проектов, в частности, для сотрудничества с «Магнит Маркетом». Для наших курьеров это тоже хорошая новость, потому что они смогут получать больше заказов».