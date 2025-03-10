«МегаФон»: у ставропольцев вырос интерес к отдыху на природе

Жители региона стали чаще интересоваться загородным досугом. Трафик на сайты баз отдыхов и кемпингов вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

По данным исследования обращений к тематическим ресурсам, среди пользователей, предпочитающих досуг в лесу и у воды, оказалось 73% ставропольцев. Остальные 27% трафика сгенерировали жители соседних республик, среди которых, преимущественно, абоненты из Кабардино-Балкарии и Дагестана. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самые популярные локации в крае расположены на Новотроицком водохранилище, а также в предгорных районах. В этих местах перед потеплением специалисты оператора «разогнали» мобильный интернет. Инженеры расширили частотный спектр в диапазонах 1800 и 2100 МГц. Теперь отдыхающие загружают контент на скорости до 75 Мбит/с. Этого хватит, чтобы за час скачать до 400 песен.

Именно музыкальные сервисы остаются у ставропольцев одним из самых популярных видов контента. На эти хостинги приходится около 30% от общего использованного трафика. Чаще абоненты выбирают «Яндекс Музыку» и VK.

«Комфортным отдых делает не только природа и солнце, но и стабильная мобильная связь. С начала года наша техническая служба модернизировала телеком-оборудование в таких туристических локациях как города Солнечнодольск, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Изобильный, село Верхнерусское», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Особенно актуально на природе использование технологии VoLTE. Расширение покрытия увеличивает зону ее действия. Услуга дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети, сохраняя качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука.