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Провайдер «Инферит Облако» представил новый интерфейс для управления облачными ресурсами

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) обновил интерфейс для управления публичной и частной облачной инфраструктурой. Решение реализовано в контуре платформы OpenStack, а обновление включает улучшенный интерфейс, новые возможности управления ресурсами и другие изменения. Обновление платформы отражает глобальную стратегию ГК Softline по развитию собственного портфеля услуг и продуктов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Провайдер «Инферит Облако» представил обновление — оно коснулось консоли управления облачными ресурсами. Раньше эта задача решалась с помощью Open Source решения Horizon в составе OpenStack. Интерфейс Horizon был базовый и не отвечал стандартам разработки и клиентского качества «Инферит Облако», поэтому на его замену пришло альтернативное решение.

С помощью нового интерфейса клиенты могут контролировать виртуальные машины, сети, хранилища и другие компоненты облачной инфраструктуры через интуитивно понятный графический интерфейс. Решение позволяет разворачивать и настраивать ресурсы, не требуя глубоких технических знаний.

UI-интерфейс включает управление тремя крупными модулями:

Виртуальные машины (инстансы). UI-интерфейс позволяет запускать, останавливать, перезагружать и удалять виртуальные машины. Также доступны функции изменения конфигурации, подключения к консоли и просмотра статистики использования ресурсов.

Сетевые ресурсы. Модуль отвечает за создание и настройку виртуальной сети, маршрутизаторов, подключения плавающих IP-адресов и управление правилами безопасности (например, настройка групп безопасности и правил доступа).

Хранилище и диски. Позволяет создавать, удалять и подключать диски к виртуальным машинам. Также доступны функции создания снимков (снэпшотов) дисков для резервного копирования и восстановления данных.

Новый UI-интерфейс включает расширенные политики безопасности, двухфакторную аутентификацию (2FA). Также добавлена поддержка кастомизацииWhite Label. Это позволяет адаптировать внешний вид и функциональность модуля управления облаком в соответствии корпоративному стилю заказчика.

«С запуском нового интерфейса мы сделали значительный шаг вперед в управлении облачной инфраструктурой. Инструмент упрощает клиентам работу с виртуальными машинами, сетями и хранилищем данных. Интуитивно понятный интерфейс снижает порог входа для новых сотрудников, ускоряет выполнение задач. Мы уже отмечаем рост эффективности работы в облачной консоли и, в какой-то мере, снижение операционных издержек наших заказчиков. Для нас это не просто обновление интерфейса, а важный шаг к более гибкому и масштабируемому управлению облачными ресурсами на пути к собственному личному кабинету, который мы создаем самостоятельно с нуля», — отметил технический директор «Инферит Облако» Сергей Андриевский.

Главная задача нового UI-интерфейса — упростить работу с облачной инфраструктурой. Решение не заменяет личный кабинет клиента, он продолжит развиваться согласно дорожной карте.

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