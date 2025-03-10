Россияне рассказали, по каким сервисам и нейросетям скучают больше всего

На сегодняшний момент множество международных сервисов и нейросетей приостановили свою деятельность в России. Это оставило заметный след в жизни пользователей, которые были адаптированы к удобству и разнообразию предложений этих платформ. В рамках опроса, проведенного сервисом GetPayAll, выяснили, по каким ресурсам россияне скучают больше всего. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

Исследование проводилось среди двух тыс. респондентов. Вопрос звучал так: «Каких сервисов или нейросетей, ушедших из России, вам не хватает больше всего и почему?» Результаты показали явные предпочтения среди пользователей. Так, Netflix и Spotify заняли первое место в опросе GetPayAll с общим рейтингом 45%. Более 60% респондентов, указавших на Netflix, подчеркнули, что им не хватает разнообразного контента, включая сериалы и документальные фильмы, которые были недоступны после его ухода.

На втором месте расположились нейросети, такие как ChatGPT и Midjourney. Их не хватает 33% участникам опроса. Четверть из них сообщили, что использовали эти платформы для генерации текстов и визуального контента, что облегчало их трудовые процессы. Использование таких инструментов стало важным для фрилансеров и креативных профессионалов.

На третьем месте оказались сервисы для графического дизайна, такие как Canva и Adobe Photoshop. Этих платформ не хватает 28% респондентов. Среди тех, кто использовал эти инструменты, 70% сообщили, что им трудно создавать графику и визуальный контент без привычных функций, предоставляемых этими сервисами.

Amazon и Digital Ocean заняли четвертое место, в сумме получив 24% голосов. Больше всего недовольства вызвало отсутствие Amazon, так как 75% респондентов, указавших этот сервис, заявили о трудностях с покупками уникальных товаров. Digital Ocean, с другой стороны, не хватает разработчикам и стартапам для развертывания приложений.

Figma, Trello, Zoom и YouTube замкнули пятерку с общим результатом 20%. Из них YouTube потерял 90% своей аудитории, так как более половины респондентов отметили, что это была основная платформа для обучения и развлечения. 80% пользователей Zoom отмечают, что сервис был необходим для онлайн-встреч и вебинаров.

Опрос, проведенный GetPayAll, продемонстрировал, что россияне испытывают серьезное неудовлетворение в связи с утратой множества полезных сервисов и нейросетей. Общая картина показывает потребность пользователей в качественном контенте, удобных инструментах для работы и креативного самовыражения.