«Самолет Плюс» запустил платформу для флиппинга с ИИ

Сервис квартирных решений «Самолет Плюс» запустил онлайн-платформу для флипперов, которая оценивает инвестиционный потенциал квартир с помощью искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Самолет Плюс»,

Флиппинг (от англ. to flip — «переворачивать») — это стратегия инвестиций в недвижимость на короткое время для ее последующей перепродажи после улучшения. Все этапы — покупка недвижимости, ремонт и продажа обычно занимают три-шесть месяцев. Платформа «Флиппинг Плюс» объединяет все процессы флиппинга — от выбора и покупки объекта до управления ремонтом и продажи готовой квартиры.

В роли флиппера в России себя пробовали около 200 тыс. человек: это и профессионалы, и те, кто инвестировали в один-два проекта. Активных флипперов меньше: регулярно совершают сделки в этом сегменте около 10 тыс. человек.

Платформа помогает флипперам находить объекты с высоким инвестиционным потенциалом. Искусственный интеллект анализирует десятки тысяч предложений на рынке недвижимости, оценивает ликвидность, прогнозирует стоимость ремонта и цену продажи. Каждый объект проходит двойную проверку — сначала алгоритмом, затем экспертами. Это ускоряет принятие решений и снижает инвестиционные риски. В сервисе доступна витрина недвижимости, на которой представлены в том числе эксклюзивные лоты. Пользователи могут вести проекты в одном месте, проверять статус ремонта, подписывать документы онлайн. Также предусмотрена база знаний с аналитикой, удачными кейсами флиппинга и шаблонами документов.

Разработка платформы стартовала в начале 2024 г. За это время «Самолет Плюс» протестировал стратегию флиппинга, как на вторичном, так и на первичном рынке.

«Флиппинг — это сложный процесс, где важна скорость принятия решений. Мы изучили рынок, общались с профессиональным сообществом, тестировали гипотезы и запустили пилотные проекты, чтобы создать инструмент, который действительно поможет участникам рынка. Онлайн-платформа помогает сократить рутину и повысить эффективность сделок. Сейчас рынок недвижимости в целом переживает непростые времена, а этот цифровой инструмент поможет найти действительно ликвидные объекты. При этом наша платформа во многом рассчитана на перспективу: когда условия улучшатся, ключевая ставка начнет снижаться, наша платформа станет важной точкой входа в этот сегмент», — отметил директор по развитию флиппинга и ремонта компании «Самолет Плюс» Ефим Вайсберг.

На платформе можно зарегистрироваться как флиппер или инвестор. Флипперы управляют проектами, контролируя результат на каждом этапе. Инвесторы вкладывают деньги в один или несколько проектов, ориентируясь на прогнозируемую доходность и аналитику рынка. Платформа предлагает обучение для новичков и расширенные возможности для опытных пользователей. Сейчас сервис работает в веб-версии, позже планирует разработать также мобильное приложение.