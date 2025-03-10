Уганда, Йемен и Зимбабве: куда звонят бизнесмены из Хакасии

Бизнесмены из Хакасии нарастили активность в интернете — мобильный трафик у корпоративных клиентов «МегаФона» этой зимой вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в списке международных деловых контактов появились новые страны. Это подтверждает совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Предприниматели в Хакасии стали тратить больше трафика в мобильной сети. За месяц корпоративные клиенты скачали объем данных, сопоставимый почти c два млн часов разговоров по видеосвязи.

Обезличенные данные показывают, что в январе 2025 г. корпоративные клиенты «МегаФона» активнее всего общались с Китаем – на Поднебесную приходится 76% от общего объема голосового трафика. Далее следуют Белоруссия (5%), Германия (4,9%), Казахстан (4%) и Пакистан (2%).

В общей сложности республиканские бизнесмены позвонили в 79 стран, и все чаще они стали общаться по телефону с представителями стран Африканского континента и Среднего Востока. Например, в этом году в списке появились Йемен, Оман, Уганда, Мали, Кения, Зимбабве и Экваториальная Гвинея. Также с начала этого года у республиканского бизнес-сообщества увеличился деловой интерес к Армении (голосовой трафик вырос в четыре раза), Таджикистану (в три раза больше) и Индии (в два раза больше).

Положительную динамику в бизнесе подтверждают данные из исследования проекта «Контур.Фокус». Как отмечают эксперты, за год количество регистраций в Республике Хакасия выросло на 11,38%. Активный рост количества компаний отмечается в сфере вспомогательных услуг для бизнеса (+487% к году), деятельности в области информационных технологий (+185%), производства кинофильмов, видеофильмов, телевизионных программ, издания звукозаписей и нот (+300%), добычи прочих полезных ископаемых (+133%), здравоохранения (+92%).

«Мы наблюдаем тенденцию к сокращению количества компаний с иностранным участием в целом по России, однако Хакасия сохраняет привлекательность для иностранных инвестиций. Данные мобильного трафика свидетельствуют о том, что растет экспортная активность местных предприятий. Кроме того, иностранные инвесторы все чаще открывают бизнес в России как физические лица», — сказал эксперт проекта« Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.

«Республика Хакасия открыта к международному деловому и партнерскому сотрудничеству. Инвестиционный портфель республики составляет почти 400 млрд рублей и включает в себя проекты в сфере транспортировки и хранения, добычи полезных ископаемых, энергетики, обработки, туризма и сельского хозяйства. Правительство Республики Хакасия активно работает над привлечением иностранных инвесторов, создает благоприятные условия для ведения бизнеса», — сказал министр экономического развития Республики Хакасия Роман Ковтун.