«Яндекс Погода» запустила сервис для аллергиков — он поможет подготовиться к сезону цветения

«Яндекс Погода» представила новый сервис «Активность пыльцы». Пользователи с аллергией смогут заранее получать предупреждения о начале сезона цветения в пуш-уведомлениях и принимать необходимые меры, опираясь на прогноз активности пыльцы в ближайшие 10 дней. Посмотреть информацию о распространении аллергенов в России и странах СНГ также можно на специальной карте — она будет полезна, например, при планировании поездок. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью технологии, разработанной командой «Яндекс Погоды», сервис рассчитывает активность шести аллергенов: пыльцы березы, ольхи, амброзии, полыни, злаков и сорняков. Прогноз получается точным благодаря тому, что технология позволяет учитывать сразу несколько факторов. Модель расчета активности пыльцы позволяет установить примерный диапазон начала цветения. С помощью свежих погодных данных прогноз корректируют в реальном времени, а с помощью опросов пользователей определяют, насколько выражена может быть реакция организма.

Яндекс Яндекс Погода » запустила сервис для аллергиков — он поможет подготовиться к сезону цветения

Информация в сервисе отображается на специальной карте пыльцы. Она поможет тем, кто предпочитает переждать в других регионах пик концентрации аллергенов. Например, если пользователь хочет уехать из Москвы в Карелию, «Яндекс Погода» поможет убедиться в том, что в ближайшие десять дней в этом регионе для него не будет рисков. Свое возвращение он также сможет спланировать, опираясь на данные сервиса.

Люди, которые ощущают симптомы аллергии, могут помочь другим пользователям, сталкивающимся с той же проблемой. Для этого достаточно оценить в «Яндекс Погоде», как ощущается аллергия. Такие сообщения помогут сервису делать более точный прогноз и защищать больше людей от риска. Отзывы пользователей «Яндекс Погода» уже учитывает в функции «Карта осадков». Сервис показывает информацию о дожде, которой делятся люди.

Сервис «Активность пыльцы» доступен всем пользователям приложения и веб-версии сервиса «Яндекс Погода», а также на главной странице «Поиска» и «Браузера».