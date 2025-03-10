«Займер» с помощью ИИ в 2024 г. предотвратил 10 тысяч попыток взять займ по чужим паспортам

ПАО МФК «Займер» подвел итоги совместной работы с российским ИИ-разработчиком Smart Engines за 2024 г. Среди ключевых результатов года – увеличение производительности системы с автозаполнением заявки и рост защиты сервисов «Займера от мошеннических атак. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

«Займер» уже несколько лет использует систему для автоматического распознавания паспортов России, созданную учеными Smart Engines. Совместное решение на базе ИИ в 2024 г. обработало более 2 млн изображений документов, и более 10 млн – за все время сотрудничества. Вся обработка персональных данных ведется в контуре кредитной организации. Изображения документов не передаются в сторонние сервисы, в процессе не участвуют облачные верификаторы.

«Smart Engines – наш давний партнер и в том числе при его поддержке мы уверенно сохраняем позиции лидера рынка онлайн-займов. Решения разработчика каждый год помогают нам сделать клиентский путь более удобным, быстрым и безопасным. Для нас крайне важно, что технологии распознавания на высочайшем уровне справляются с задачей моментального ввода данных из документов, при этом не создают ситуаций ложных срабатываний, когда подлинный документ неверно принимается за подделку и клиент получает отказ. С помощью этой технологии за 2024 г. мы отсекли более 10 тыс. попыток мошенников оформить займы по чужим документам», – сказал Роман Макаров, генеральный директор ПАО МФК «Займер».

Алгоритмы ученых Smart Engines обеспечивают распознавание паспорта России, в том числе, с рукописным заполнением, на фотографии или скане, а также проверяют документ на подлинность. Скорость ввода данных из паспорта в заявку на заем на мобильном устройстве составляет 0,15 секунды, на сервере распознавание происходит со скоростью 55 изображений в секунду.

Нейросетевой ансамбль «Шерлок» удостоверяется в цифровой подлинности документа, обнаруживает любые вмешательства в изображения, области с затертыми данными, а также детектирует признаки синтеза документа – если злоумышленник использовал, например, генеративные нейронные сети. Нейросети также проверяют бланк документа, контролируют способы нанесения данных и проверяют действительность его на данный момент времени.