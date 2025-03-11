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АО «ГЛОНАСС» расширило возможности личного кабинета для подключения лесной техники к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Для пользователей личного кабинета портала les.aoglonass.ru стала доступна функция «Отмена делегирования», которая позволяет самостоятельно управлять правами на заполнение информации о транспортных средствах и оборудовании. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Если пользователь ошибочно делегировал полномочия на заполнение информации о транспортных средствах и оборудовании? или у него изменились планы по взаимодействию с партнером, то теперь нет необходимости обращаться в службу поддержки. Для отмены делегирования можно прямо в личном кабинете перейти в раздел «ТС и оборудование» и нажать кнопку «Отменить делегирование». После подтверждения действие вступит в силу: заявка в личном кабинете партнера перейдет в статус «Отменено», а доступ к управлению данными о ТС будет полностью восстановлен в аккаунте пользователя.

По словам управляющего директора по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО «ГЛОНАСС» Дмитрия Рубцова, обновление направлено на повышение гибкости взаимодействия с партнерами, минимизацию временных затрат и обеспечение актуальности информации в личном кабинете.

Норма по подключению лесной техники к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» действует с 2021 г., но была перенесена на несколько лет для комфортной адаптации бизнеса. Она вступила в силу с 1 января 2025 г. Это требование, как ранее отмечал Рослесхоз, направлено на поддержку отрасли и добросовестных лесопользователей, которые легально заготавливают древесину, а также позволяет выявить «черные схемы» незаконной заготовки и сбыта лесоматериалов. Кроме того, лесопожарная техника также подключается к «ЭРА-ГЛОНАСС», что позволит оперативно направлять транспортные средства и лесопожарные формирования на тушение очагов лесных пожаров.

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