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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила функцию подтверждения контакта

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» делает ставку на прозрачность сделок, совершаемых на платформе. Новая функция «Подтверждение контакта» позволяет идентифицировать зарегистрированного пользователя платформы с помощью «Сбер ID» или T-ID. В 2025 г. планируется запуск еще ряда дополнительных возможностей для усиления прозрачности сделок. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Теперь к функции подтверждения аккаунта на «Бирже грузоперевозок ATI.SU», которая уже давно реализована, добавилась функция подтверждения конкретного контакта. После подтверждения отметка «Контакт подтвержден» будет видна в паспорте участника, в поиске грузов и машин.

Получить отметку «Контакт подтвержден» можно тремя способами: зарегистрироваться на сайте ATI.SU по «Сбер ID» или T-ID, подтвердить аккаунт с помощью «Сбер ID» или T-ID или привязать свой ID в кабинете участника. В будущем появятся и другие варианты верификации, например, через ID мобильных операторов.

Функция подтверждения контакта дает уверенность в том, что переговоры по сделке ведутся с реальным физлицом или сотрудником организации. Это повышает надежность сделки, а также дает участникам Биржи возможность повысить позицию в рейтинге участников ATI.SU, что будет реализовано в ближайшее время.

Тщательная проверка контрагентов крайне важна в логистике, особенно, когда заказчики и исполнители сотрудничают впервые. Как правило, они судят о благонадежности по открытым источникам, а также используя сервисы проверок и систему рейтингов Биржи. Например, на ATI.SU есть сервис подтверждения аккаунта, то есть организации (юридического лица) или физлица (самозанятого), которые ведут деятельность в сфере грузоперевозок. Подтвердить аккаунт можно разными способами, в том числе с помощью документов, КЭП, оплаты с расчетного счета организации и др.

«2025 г. мы объявили годом безопасности. В нашей экосистеме есть собственные и партнерские сервисы, которые помогают проверить добросовестность контрагентов и надежность сделок. Но мы не останавливаемся на достигнутом, продолжая создавать открытую и безопасную среду для всех участников Биржи. В этом году мы планируем добавить нескольких дополнительных сервисов, которые еще больше повысят прозрачность взаимодействия на платформе», — сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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