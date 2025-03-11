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eXpress обеспечил защищенное общение Совету Федерации

Сенаторы Российской Федерации ведут рабочее общение на отечественной платформе корпоративных коммуникаций eXpress. Пользователями защищенного мессенджера стали парламентарии и сотрудники аппарата Совета Федерации. Они могут обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями в личных и групповых чатах, организовывать онлайн-встречи и делиться файлами без рисков утечки информации. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Верхняя палата Парламента России начала пользоваться возможностями единственного супераппа в классе онлайн-коммуникаций, сертифицированного ФСТЭК России по четвертому уровню доверия, с октября 2024 г. Пилотный этап проекта составил чуть более полугода: за это время была опробована функциональность eXpress, проведен ряд проверок платформы со стороны ИT-инфраструктуры и блока по информационной безопасности. В результате тестирования было принято решение о внедрении платформы в контуре Совета Федерации.

Информационную безопасность enterprise-уровня в eXpress обеспечивают: полностью российская разработка (входит в Реестр отечественного ПО), инсталляция on-premise, трехслойное шифрование, включая шифрование End-to-End, аутентификация пользователей через три независимых канала, режим повышенной конфиденциальности, предпроверка потоковым антивирусом всех поступающих файлов.

«Мы гордимся высоким доверием, оказанным нам со стороны СовФеда. Любые организации, которые нацелены на совершенствование информационной безопасности, переходят на отечественные решения. Корпоративный мессенджер на базе российских разработок уже стал стандартом и единственным надежным выбором для органов власти и коммерческих структур. Полтора миллиона пользователей Федерации eXpress подтверждают это», – сказал основатель и CEO eXpress Андрей Врацкий.

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