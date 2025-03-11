МТС усилила сеть в самом счастливом микрорайоне Абакана

ПАО «МТС» сообщает о расширении зоны покрытия 4G в микрорайонах № 8, «Арбан» и «МПС» в городе Абакане. В результате проведенных работ улучшилась емкость сети и возросли скорости мобильного интернета для нескольких десятков тысяч жителей столицы республики. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое качество сети МТС доступно в районе улиц Арбан, Кирова, Стофато, Пирятинской и проспекта Дружбы народов, где расположены жилые дома, магазины и кафе, школы и детские сады, а также строительный техникум и ДК Железнодорожников. В этих локациях улучшилось покрытие, выросла емкость и увеличилась скорость мобильного интернета МТС. Теперь даже в часы пик жители могут использовать мобильный интернет для загрузки на смартфоны и планшеты видео, обмена «тяжелыми» файлами в мессенджерах и соцсетях, удаленно работать, а школьники — участвовать в олимпиадах и конкурсах онлайн.

Один из жилых районов, где МТС обновила сеть, получил свое название по итогам всенародного голосования. По его условиям название района должно было быть на хакасском языке. Из 90 предложенных вариантов в финал вышли 11 наименований, а лучшим было признано «Арбан», что в переводе с хакасского означает «счастье». Так, самый «счастливый» район столицы республики расположен в границах улиц Некрасова — Крылова — Итыгина — Кирова.

«Абакан активно застраивается. Вместе с новостройками и микрорайонами соответственно растет число пользователей мобильных устройств. Мы, в свою очередь, прилагаем усилия, чтобы наши абоненты могли беспрепятственно пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами, независимо от местонахождения. Так, мы первыми из операторов запустили 4G на курорте «Сюгеш», где любят проводить время не только жители республики, но и туристы из соседних регионов», — отметил исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

Ранее МТС реализовала в Хакасии крупный проект по созданию цифровой инфраструктуры в республиканском индустриальном парке «Ташеба». До 2030 г. в нем планируют разместить не менее 15 предприятий малого и среднего бизнеса. Современная цифровая инфраструктура позволит резидентам пользоваться высокоскоростным интернетом и проследит за безопасностью на его территории, а также заложит фундамент для будущей цифровизации промышленной зоны.