На «Авито Услугах» появился поиск перевозчиков по маршруту

Количество исполнителей в сфере транспортных услуг на «Авито Услугах» выросло на 18%, по итогам IV квартала 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. При этом наибольший рост отмечается в категории «по городу»: количество исполнителей увеличилось на 36%. А по количеству размещенных объявлений больше всего выросла категория «международные перевозки» — рост в 10 раз. На данный момент на «Авито Услугах» размещены более 100 тыс. исполнителей в сфере грузоперевозок. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

«Авито Услуги» представили новый функционал для поиска перевозчиков. Пользователи могут быстро находить подходящих исполнителей, просто указав маршрут перевозки и тип груза, а также конкретизировав задачу: перевозка груза, переезд или иная услуга. Перевозчик добавляет в описание своей услуги специальные параметры (задача, направление, тип груза), по которым клиент может его найти. Таким образом, пользователь видит наиболее подходящих исполнителей под свой запрос.

Виджет позволяет заказчикам найти перевозчика по расстоянию и маршруту перевозки. Это делает процесс поиска более удобным, так как система сразу предлагает исполнителей, работающих по нужному маршруту. Функция актуальна как для бизнеса, так и для частных лиц, которым важно оперативно найти перевозчика.

По данным «Авито Услуг», с помощью нового виджета спрос на перевозки по городу увеличился на 26%, а на междугородние – на 65%. Новый функционал увеличил вероятность успешного заказа на 5% по сравнению с традиционным поиском.

«Мы стремимся сделать процесс поиска исполнителей максимально удобным и быстрым. Новый виджет упрощает взаимодействие между заказчиками и перевозчиками, помогая грузоотправителям быстрее находить нужный сервис, а исполнителям – получать больше релевантных заявок. Для большего комфорта и удобства в процессе выбора мы скоро запустим поиск с подбором подходящего автомобиля и расчету стоимости услуги», – сказала Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» на «Авито Услугах».