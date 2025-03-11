Сдавать или продавать: «Циан» запустил сервис по оценке способов заработка на квартире

«Циан», платформа для поиска недвижимости, сообщает о запуске нового онлайн-сервиса «Как заработать на квартире». Сервис поможет владельцам недвижимости оценить доходность своей квартиры при разных сценариях, выбрать оптимальный способ заработка на ней и ответить на вопрос «сдавать или продавать?». Сервис уже доступен на десктопе, IOS и Android. Об этом CNews сообщили представители «Циан».

Вопрос о том, что делать с недвижимостью и какой сценарий самый выгодный для собственника, волнует многих. С одной стороны, есть возможность продать квартиру и положить крупную сумму в банк под проценты. С другой – цены на аренду также растут – по итогам 2024 г. спрос на аренду жилья вырос на 3%. На фоне отмены льготной ипотеки это позволило собственникам повысить ставки – в среднем на 18% по России (то есть на 8% выше инфляции). Как следствие доходность долгосрочной аренды выросла на 7,5%, а посуточной – почти на 10%.

Новый сервис бесплатно позволяет рассчитать потенциальный ежемесячный доход и сравнить потенциальную годовую прибыль от объекта недвижимости. Оцениваются следующие сценарии действий с недвижимостью: сдать в долгосрочную аренду; сдать в аренду посуточно; продать объект и купить новый; продать – и положить деньги на депозит.

Таким образом, пользователь получает целостную картину и может оценить выгодность каждого из вариантов.

Сервис доступен на платформе «Циан» в разделе «Мой дом», который помогает пользователю бесплатно оценить и в режиме реального времени отслеживать стоимость любого объекта недвижимости.

«Изначально мы хотели решить популярный вопрос среди собственники объектов, в которых они не живут – сдавать или продавать квартиру. Но со временем поняли, что вопрос гораздо шире. Люди хотят понимать, как можно получать доход от недвижимости и какие варианты существуют. Обычно пользователю приходилось собирать эту информацию по частям из разных источников. Новый сервис в разделе «Мой дом» поможет им в режиме онлайн получить совет, основанный на цифрах, и выбрать самый выгодный сценарий», – сказал Дмитрий Лемешевский, руководитель направления «Оценка и аналитика», «Циан».