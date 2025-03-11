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«Яндекс Лавка» открылась по франшизе в Твери

«Яндекс Лавка» запустилась в Твери. Сервис заработал по франшизе — регион стал вторым, где «Яндекс Лавка» использует новую модель. Сервис будет отвечать за качество поставок, ассортимент и предоставит местным производителям новые каналы сбыта. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

Партнером сервиса стал местный предприниматель Дмитрий Зуев — основатель «ТверьЛесПроекта», региональной частной организации в сфере лесного хозяйства. В рамках сотрудничества по франшизе «Яндекс Лавка» отвечает за коммерцию и маркетинг. Зона ответственности франчайзи — операционное управление, регулирование процессов в дарксторах и контроль качества: соблюдение норм хранения, температурных режимов и условий доставки.

В октябре 2025 г. «Яндекс Лавка» обновила модель франшизы и запустилась в Туле. Уже в первый месяц работы фактический товарооборот превысил план в три раза.

До конца 2025 г. «Яндекс Лавка» откроет шесть дарксторов. В некоторых из них появятся дарккитчены — кухни, на которых блюда готовят перед доставкой, чтобы привезти их горячими.

Совсем скоро в «Лавке» также появятся товары от локальных производителей. В первую очередь это будут молочные и мясные изделия, хлеб и другие свежие продукты.

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