«Авито Путешествия»: за год спрос на посуточную аренду жилья вырос на 51%

Эксперты сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия» подвели итоги февраля 2025 г. на рынке посуточной аренды квартир и загородных объектов. В отчетном месяце количество бронирований по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. увеличилось на 51%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Путешествий».

Положительная динамика отмечалась во всех регионах исследования, но особенно заметно спрос на посуточную аренду вырос в Адыгее (в 2,2 раза), Магаданской области, Забайкальском крае и Дагестане (в 2,1 раза), Хабаровском крае и Омской области (+93% в каждой). Самыми популярными направлениями октября стали Москва и Московская область (по 7% от всех бронирований у каждого региона), Краснодарский край и Санкт-Петербург (по 6%), Татарстан (4%), Свердловская и Ростовская области, а также Башкортостан (по 3%).

«При оценке спроса на посуточное жилье год к году стоит учитывать два момента. Во-первых, праздничный день в честь 23 февраля в этом году перенесли на май, поэтому у россиян не было длинных выходных. Это обычно способствует более активным путешествиям и всплеску бронирований жилья. Во-вторых, прошлый год был високосным, что добавило дополнительный день. С учетом этих двух фактов реальная динамика спроса на посуточную аренду жилья даже выше обозначенного 51%», — сказал Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия»

В среднем по России предложение посуточного жилья на платформе в сравнении с февралем 2024 г. увеличилось на 34%. Из топ-20 самых популярных у туристов регионов сильнее всего выбор увеличился в Самарской (+64%) и Ленинградской областях (+47%), Свердловской и Нижегородской областях (+43% в каждой), Ростовской (+39%) и Московской областях (+38%).

Средняя по России стоимость посуточной аренды квартиры в феврале составила 3000 руб.. Наиболее доступные цены в прошлом месяце среди топ-20 самых популярных регионов были зафиксированы в Тюменской области и Башкортостане (по 2500 руб. в сутки), Пермском и Ставропольском краях, Челябинской, Воронежской и Самарской областях (по 2600 руб.). Самые высокие цены — в Москве (4800 руб. в сутки), Московской области (3400 руб.), Краснодарском крае и Санкт-Петербурге (по 3200 руб.).

Загородный объект в феврале 2025 г. в среднем по стране можно было снять за 9800 руб. в сутки. Среди топ-20 самых популярных регионов самые доступные цены были в Челябинской области (7200 руб.), Башкортостане и Ставропольском крае (по 8200 руб.); самые высокие — в Москве (19 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (12 700 руб.) и Московской области (12 200 руб.).

Также в «Авито Путешествиях» рассказали, жители каких регионов России чаще всего путешествовали в феврале 2025 г. Топ-10 по этому показателю возглавили туристы из Москвы и Московской области (15% на обоих), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8% на обоих), Краснодарского края (5%), Татарстана, Свердловской, Челябинской и Ростовской областей, а также Башкортостана (доля каждого региона — по 3%).

Таблица 1. Как за год изменились спрос и предложение в топ-20 регионов по числу бронирований посуточного жилья в феврале 2025 года, данные «Авито Путешествий»