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ITglobal.com внедряет VoD для улучшения сети доставки контента

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITglobal.com, входит в корпорацию ITG, обновил функциональность собственной сети доставки контента (CDN) и добавил поддержку Video on Demand (VoD). Нововведение обеспечивает пользователям доступ к видеоматериалам без задержек и буферизации. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

На платформе реализуется доставка контента, отказоустойчивость сервисов, защита от DDoS-атак, стриминг видео и доставку видео по запросу.

Облачные клиенты ITglobal.com могут подключаться к CDN через портал ITglobal.com или использовать API для интеграции с внутренними системами. Сервис также доступен пользователям облачного провайдера Serverspace в панели управления. При возникновении уникальных потребностей эксперты системного интегратора адаптируют решение, чтобы обеспечить полное соответствие специфическим задачам бизнеса.

«CDN предоставляет бизнесу широкий спектр преимуществ, от улучшения пользовательского опыта и повышения производительности сайта до снижения затрат и оптимизации SEO. Также CDN легко масштабируется для обработки внезапных всплесков трафика, например, во время рекламных кампаний или сезонных распродаж. Использование CDN влияет на поддержание лояльности клиентов, что важно для любого онлайн-бизнеса, стремящегося к успеху и росту на международной арене», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITglobal.com.

Сеть доставки контента ITglobal.com предоставляет передачу данных как статичных страниц, так и сложных мультимедийных трансляций. Поддержка Video on Demand (VoD) позволяет пользователям загружать видео-контент без прерываний.

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