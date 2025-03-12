«МегаФон» раскинул 4G для 15 тыс. жителей Азовского района Ростовской области

Инженеры «МегаФона» расширили границы покрытия сети четвертого поколения в шести поселениях Азовского района. Установка новых телеком‑объектов прошла в селах Новониколаевка, Новомаргаритово, Головатовка, Самарское, Полтава и Койсуг. После запуска базовых станций максимальная скорость мобильной передачи данных достигает 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Все больше людей могут не только наслаждаться колоритными пейзажами Азовского района, но и пользоваться скоростным мобильным интернетом благодаря улучшению качества связи «МегаФона». Так, в Койсуге инженеры оператора увеличили скорость мобильного интернета до 47 Мбит/с. В остальных вышеперечисленных селах связь 4G появилась впервые, и средняя скорость доступа в Сеть теперь составляет от 37 до 70 Мбит/с.

По обезличенным данным «МегаФона», жители поселений, в которых были проведены инфраструктурные работы, пользуются возможностями мобильного интернета. Так, среднемесячное потребление сельчан Азовского района достигает 25 ГБ на одного пользователя, что на 13,5% больше расхода ростовчан. Это может объясняться тем, что в небольших населенных пунктах мобильная связь часто заменяет стационарный доступ в интернет.

«Мы продолжаем расширять зону покрытия в Ростовской области, применяя разнообразные подходы. Специалисты регулярно отслеживают нагрузку на сеть, чтобы определить места, где требуется усиление или проведение мобильного сигнала. Затем мы устанавливаем новые базовые станции или модернизируем оборудование в этих локациях», — сказал Василий Темнов, технический руководитель «МегаФона» в Ростовской области.

Благодаря развитию сетевой инфраструктуры стало возможным и удобное использование технологии VoLTE, которая позволяет единовременно говорить по телефону и серфить в Сети. Соединение происходит за пару секунд, обеспечивая при этом превосходное качество звука и минимальный уровень посторонних шумов, что особенно важно для жителей прибрежных поселений возле рек и Азовского моря.