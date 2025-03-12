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Согласовать строительство с аэродромом Чкаловский теперь можно через региональный портал

На портале госуслуг Подмосковья оптимизировали услугу для застройщиков. Теперь согласовать строительство с государственным аэродромом Чкаловский можно онлайн. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Региональный портал предоставляет жителям возможности для решения различных жизненных вопросов в электронном виде. Например, если земельный участок является частью приаэродромной территории, то согласовать строительство объекта на такой земле можно онлайн. Теперь в “цифре” можно получить согласование и от госаэродрома Чкаловский», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Согласование строительства в приаэродромных территориях госаэродромов» доступна на региональном портале. Воспользоваться ею могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые нуждаются в согласовании строительства в пределах границ зон аэродромов Клин, Кубинка, Ступино и Чкаловский. При этом для ведения личного подсобного или дачного хозяйства, садоводства или индивидуального жилищного строительства такое согласование не требуется.

Услуга бесплатная. Чтобы получить ее, нужно авторизоваться на региональном портале и заполнить электронную форму заявления. Результат направят в личный кабинет.

На портале госуслуг Московской области работает сервис, который по кадастровому номеру проверяет, попадает ли земельный участок в приаэродромную зону. Сервис доступен без авторизации на портале.

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