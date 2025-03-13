«МегаФон» улучшил связь в Молодежном

Абонентам «МегаФона» в поселке Молодежный Томской области стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения и цифровыми звонками (VoLTE). Благодаря установленному оператором телеком-оборудованию скорость передачи данных в населенном пункте увеличилась до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Молодежный – небольшой поселок, на территории которого расположены всего 12 многоквартирных домов и несколько десятков частных. В нем постоянно проживает около 1300 человек. Населенный пункт хорошо известен не только в области, но и за ее пределами. Здесь находится птицефабрика «Томская», чья продукция реализуется во многих сибирских регионах.

В поселке также есть школа, детский сад, дом культуры и спортивный комплекс. Благодаря быстрому 4G работникам этих учреждений стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для местных жителей. Школьники могут пользоваться различными образовательными платформами со своих смартфонов, что особенно актуально в период подготовки к экзаменам, а их родители – проверять электронный дневник и следить за успеваемостью детей. Работникам фельдшерско-акушерского пункта станет удобнее консультировать пациентов и проводить приемы.

«Ранее Молодежный обслуживала базовая станция, установленная в соседнем селе Малиновка, поэтому сигнал был не таким устойчивым и надежным. Новый телеком-объект, работающий в низких и средних частотных диапазонах, решил сразу несколько задач — увеличение покрытия и емкости сети, скорости передачи данных – и закрыл «цифровые» потребности сельчан в досуге, обучении, трудоустройстве в удаленном формате, самореализации и многом другом. Улучшение качества мобильных услуг почувствуют жители поселка Заречный, расположенного в 4 км от Молодежного», – сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Скорость передачи данных до 100 Мбит/с позволит абонентам «МегаФона» звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, получать государственные услуги, за считанные секунды скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета, пользоваться банковскими приложениями, цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Развитие телеком-инфраструктуры в Молодежном расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.