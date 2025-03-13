«Яндекс Маркет» открыл продажу новой линейки iPad Air 11

«Яндекс Маркет» открыл продажу новой линейки iPad Air 11. Стоимость планшетов варьируется в зависимости от модели. Цена на модель с объемом памяти 128 ГБ составляет от 85 499 руб. в зависимости от продавца, с объемом памяти 256 ГБ — от 93 639 руб., а с объемом памяти 512 ГБ — от 123 669 руб. Планшеты представлены на маркетплейсе в четырех цветах — фиолетовом, золотистом, серебристом и синем. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Покупатели «Яндекс Маркета» могут также приобрести планшет в «Сплит» — узнать доступный лимит можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Яндекс Пэй». Получить планшет можно будет уже в начале апреля 2025 г. — в выбранном пункте выдачи заказов или курьером с доставкой по клику. Точные сроки зависят от продавца.

Apple возглавляет топ-3 самых востребованных брендов планшетов на «Яндекс Маркете», а их покупки в 2024 г. выросли почти в 1,7 раза год к году. Самыми популярными моделями планшетов Apple в 2024 г. стали iPad 10.2 2021 с объемом памяти 64 ГБ, iPad 10.9 2022 с объемом памяти 64 ГБ, iPad Pro 11 2022 на 128 ГБ и iPad Pro 11 2024 на 256 ГБ, а также iPad Air 2022 на 256 ГБ.