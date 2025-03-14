Дмитрий Григоренко: цифровизация – самый эффективный инструмент для борьбы с бюрократией

Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко открыл стратегическую сессию для статс-секретарей федеральных органов исполнительной власти. В рамках мероприятия обсуждались дальнейшие шаги по цифровизации законотворческого процесса. Об этом CNews сообщили представители Аппарата Правительства.

По итогам 2024 г. Правительство достигло рекордных показателей исполнительской дисциплины в части подготовки законопроектов и нормативных актов. В частности, 99% законопроектов были внесены в Госдуму в срок, что значительно выше показателей 2021 г. (87%) и 2022 г. (84%). Кроме того, в пять раз реже стали переноситься сроки внесения законопроектов: если в 2021 г. сроки переносили по каждой второй инициативе, то в 2024 г. такие случаи стали единичными. Почти 100% подзаконных актов также были приняты в срок в 2024 г., тогда как в 2021 г. этот показатель составлял лишь 53%.

Эти результаты стали возможны благодаря внедрению цифровых инструментов. В частности, с 2020 г. на площадке Аппарата Правительства действует информационная система мониторинга ключевых задач, куда включен отдельный модуль по законопроектам и нормативно-правовым актам. Движение всех документов в системе полностью прозрачно. Это способствует ускорению процесса их подготовки и принятия.

С 2023 г. Правительство применяет инструмент «автоматического согласования» при подготовке подзаконных актов, а также официальных отзывов и заключений. Данный механизм срабатывает в том случае, если ведомство нарушает установленный для согласования документа срок.

«Цифровизация – это самый эффективный инструмент для борьбы с бюрократией. Мы уже оцифровали ключевые процессы законотворческой деятельности. Это помогло нам достичь рекордно высоких показателей исполнительской дисциплины в прошлом году. Теперь наша задача – перейти к полномасштабной разработке законопроектов в цифровом пространстве. Это позволит всем ведомствам одновременно участвовать в рассмотрении и доработке законопроектов, что в разы сократит сроки их подготовки», – сказал Дмитрий Григоренко.

В 2024 г. Правительство запустило ГИС «Нормотворчество» – единое электронное пространство для разработки правовых документов. Система уже успешно протестирована в пяти министерствах, а с этого года начнется ее масштабное внедрение во все ведомства.

Ожидается, что ГИС «Нормотворчество» позволит сократить сроки подготовки правовых актов на 30% в среднем, что еще больше повысит эффективность законотворческого процесса и укрепит исполнительскую дисциплину.