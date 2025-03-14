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«МегаФон»: тамбовчане направились в Пензу – какими приложениями пользуются путешественники на трассе Р-208

В марте 2025 г. автолюбители, проезжающие по трассе Р-208 Тамбов-Пенза, прокачали в 1,5 раза больше трафика, чем за аналогичный период 2024 г. Самым популярным приложением у путешественников стал «ВКонтакте», подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезличенной статистики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пик использования мобильного интернета пришелся на праздничные и выходные дни – 1, 8, и 9 марта 2025 г., когда жители Тамбовской области выезжали в гости к своим близким или возвращались домой. В пути пассажиры предпочитают проводить время в соцсетях: лидером по объему потребленного трафика в первый весенний месяц является «ВКонтакте». Помимо этого, пользователи часто заходят в онлайн-кинотеатры и смотрят короткие видео в приложениях.

Несколько месяцев назад Росавтодор запустил участок дороги на 18-м километре трассы Тамбов-Пенза, чтобы машины могли объезжать железнодорожные пути и не тратить время на ожидание прохода поездов. Максимальная скорость в сети на построенном объекте достигает 80 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пассажиры могли посмотреть в дороге любимое видео или отправить фото в мессенджере, а водители — воспользоваться онлайн-картами.

Специалисты телеком-оператора не только обеспечили стабильный 4G-сигнал на новом участке дороги, но организовали выделенный цифровой канал для трансляции запуска объекта на коллегии Росавтодора России. Для этого по просьбе заказчика был создан отдельный цифровой канал для передачи видео в HD качестве пропускной способностью 100 Мбит/с.

«Трасса Р-208 является важнейшей артерией, соединяющей несколько регионов. Нам удалось обеспечить высокий уровень покрытия на новом участке дороги, что привело к высокому росту трафика. Объем данных, переданных в марте, увеличился сразу на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

«МегаФон» продолжает планомерно совершенствовать сеть на территории всего региона. За 2024 г. специалисты модернизировали и построили более 360 телеком-объектов.

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