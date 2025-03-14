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Вышла новая версия платформы виртуализации SpaceVM 6.5.6

Компания «Даком М» выпустила обновленную версию SpaceVM 6.5.6 с расширенными возможностями применения политик фильтрации и оптимизированным функционалом при работе с пулом данных GFS2. Также улучшены возможности процесса установки, что упрощает пользователю выбор наиболее подходящих параметров. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

В меню интерфейса «Установки» обновленной SpaceVM 6.5.6 теперь появилась возможность выбрать: Install SpaceVM to FC LUN и Active FCoE and install SpaceVM to FC LUN. Кроме того, оптимизирована опция указать сетевые настройки в процессе установки.

В обновлении SpaceVM 6.5.6 улучшено управление политиками фильтрации. Добавлена возможность назначать несколько политик на виртуальные сети и машины: при обновлении на версию 6.5.6 настройки будут перенесены и адаптированы под новую версию. Это делает администрирование проще, помогает эффективнее управлять сетевым трафиком и повышает безопасность, снижая риск потери настроек.

Web-интерфейс стал еще более удобным для работы пользователя, модернизирована информация о службе каталогов, добавлены единицы измерения при увеличении диска. В документацию добавлена инструкция по вводу в домен для ОС Windows 10, Astra Linux 1.7.5 и «Ред ОС 7.3», что упрощает интеграцию системы в существующую инфраструктуру. Также теперь в документации указывается информация об изменениях API, вошедших в релиз, что улучшает взаимодействие с платформой для разработчиков и интеграторов. Кроме того, в новую версию добавлены сведения о пагинации REST API.

Еще одним важным обновлением в SpaceVM 6.5.6 стало улучшение функциональных характеристик файловой системы GFS2 (Global File System 2). Оптимизирована работа пула данных GFS2 под нагрузкой, что позволяет выполнять операции с ВМ и дисками большого объема. Добавлена возможность позволяющая при большом количестве конкурентных задач использовать планировщик BFQ, что значительно повышает стабильность работы пула данных GFS2.

Реализовано автоматическое монтирование GFS2 после перезапуска или перезагрузки узла для поддержки GFS2 в рабочем состоянии, а также улучшено форсированное извлечение пула данных GFS2, за счет реализации интуитивно понятных сообщений для пользователя. Апробирована и добавлена в документацию инструкция по расширению пула данных GFS2.

«Все эти усовершенствования SpaceVM 6.5.6 направлены на обеспечение бесперебойной и эффективной работы системы в условиях высокой нагрузки и сложных сценариев использования», — сказал Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM компании «Даком М».

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