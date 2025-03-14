«Яндекс Маркет»: бренду не обязательно иметь физический магазин, считают россияне

Более 70% россиян отметили, что не считают наличие офлайн-магазина важным атрибутом бренда. В случае выбора между покупкой онлайн или офлайн одной и той же модели одежды или обуви большинство выберут интернет-шоппинг. Такими данными поделился «Яндекс Маркет» и исследовательская компания «ОнИн» после опроса более 1000 россиян.

Почти две трети респондентов (62%) за последние два года стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары онлайн. Такую же тенденцию 79% опрошенных замечают в своем окружении. В 8 из 10 случаев россияне для таких покупок выбирают интернет-шопинг: 23% идут в онлайн за любой одеждой или обувью, еще 56% за определенными моделями. Из площадок чаще всего выбирают маркетплейсы, так ответили 83% респондентов. Кроме того, четверть опрошенных подписываются на понравившиеся магазины там, чтобы следить за обновлениями. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

В основном россияне заказывают повседневную (51%) и домашнюю (50%) одежду, аксессуары (41%) и обувь (39%). При выборе вещей онлайн они ориентируются на опыт других: читают мнение о товаре в отзывах (65%) и смотрят фотографии от предыдущих покупателей (55%). После этого сверяются с размерной сеткой (44%), а каждый десятый – изучает бренд. Это компенсирует отсутствие возможности примерить и потрогать товар, как в офлайн-магазине.

«В онлайн-среде, где компании соседствует с множеством конкурентов, особенно важно работать с узнаваемостью бренда и лояльностью клиентов. В фэшн-сегменте это еще более актуально, так как возвращаемость покупателей играет ключевую роль успеха такого бизнеса. В подобных условиях важно искать инструменты, которые будут транслировать определенный образ бренда и впоследствии аккумулировать нужную аудиторию вокруг него. В настоящий момент это кастомизированные витрины на маркетплейсах, страницы в социальных сетях и сайты. С их помощью можно транслировать аудитории фирменный стиль бренда и показывать дополнительную ценность продукта через его преимущества», – сказал Артем Лукичев, арт-директор CreativePeople.

Среди тех, кто обычно выбирает оффлайн-шоппинг для покупки одежды и обуви, почти 30% предпочтут купить вещь онлайн, если у бренда одна и та же модель будет представлена и в интернете, и в магазине.

Покупатели ценят онлайн-шоппинг за возможность сделать заказ, не выходя из дома (63%), и забрать его в удобное время (59%). Также отмечают, что в интернете проще подобрать нужную вещь благодаря широкому выбору и разнообразию условий (55%).