МТС обеспечит связью и интернетом еще почти пять тысяч кировчан

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о подписании Соглашения о реализации инвестиционного проекта по развитию связи и доступа к интернету в деревнях и селах на территории Кировской области с министерством информационных технологий и связи Кировской области. МТС стала победителем первого конкурсного отбора на право заключения таких соглашений и построит базовые станции в 16 населенных пунктах до конца 2025 . Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пользоваться цифровыми сервисами и общаться с близкими в сети смогут еще 4,68 тыс. жителей региона в Слободском, Малмыжском, Сунском, Арбажском, Яранском, Верхошижемском, Котельничском, Верхнекамском, Оричевском, Пижанском, Уржумском, Санчурском, Фаленском и Юрьянском районах. Связью и интернетом МТС также будут обеспечены автомобильные дороги протяжённостью 70 км.

«Новые базовые станции позволят жителям населённых пунктов всегда оставаться на связи с родными и близкими, быть в тренде современных цифровых сервисов. Мы стремимся не только развивать инфраструктуру, но и поддерживать инициативы, которые делают наш регион лучше. Наша основная цель - обеспечить высокое качество связи для каждого жителя региона, независимо от места жительства», — сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

«Для создания комфортных условий жизни жителей и гостей области, в том числе и молодёжи, правительство региона участвует не только в федеральных проектах развития связи, выделяет средства из областного бюджета, но и привлекает инвестиции телекоммуникационных компаний. Подписание соглашения – это результат действия закона о предоставлении операторам льготы по налогу на прибыль в размере 90% первоначальной стоимости объекта. Закон был принят в прошлом году по инициативе губернатора Александра Соколова», — сказал министр информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.

Новое телеком-оборудование от МТС появится в деревнях Мосуны, Чус, Зониха, Молотниково, Карпушино, Аджим, Шалегово, Обухово, Корляки, Лекма, Совье, Краснополье, Лопьял, Николаево, Ложкари и Никулята.