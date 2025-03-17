Запущены сервисы «жизненные ситуации» для открытия кофейни, салона красоты, производства мебели, одежды и обуви

Запущены сервисы «жизненные ситуации» для открытия кофейни, салона красоты, производства мебели, одежды и обуви. Сервисы позволяют через интернет подать заявку на государственную регистрацию бизнеса без госпошлины и визита в налоговую службу, получить необходимые разрешительные документы, а также подать заявку на доступные государственные меры поддержки, чтобы приступить к ведению предпринимательской деятельности.

Сейчас сервисами можно воспользоваться на сайте МСП.РФ, а в течении 2025 г. они также появятся на портале госуслуг.

Особенность новых сервисов в том, что они помогают запустить предпринимательскую деятельность, в частности комплексно получить все необходимые на старте бизнеса услуги. Например, подать заявку на государственную регистрацию бизнеса, открыть расчетный счет, подключить электронный документооборот, пройти государственную регистрацию товарного знака.

«Запуск бизнеса – ответственный процесс, который включает в себя получение порядка 40 отдельных государственных услуг. Сервисы «жизненные ситуации» дают возможность предпринимателям получить услуги комплексно, онлайн, с минимальным количеством визитов в ведомства и сэкономить время, которое они смогут посвятить развитию бизнеса», – сказал заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Благодаря сервисам «жизненные ситуации» открыть кофейню, салон красоты, производство мебели, одежды и обуви можно в среднем за 60 дней, ранее этот срок составлял 100 дней.

Для этого нужно будет совершить 4 визита в ведомства в случае с открытием кофейни, салона красоты и производства мебели, ранее нужно было прийти 7 раз.

Предпринимателю, который открывает производство одежды и обуви нужно совершить 10 визитов в ведомства, а ранее нужно было 12.

Сервисы «жизненные ситуации» для открытия кофейни, салона красоты, производства мебели, одежды и обуви включают такие услуги как: государственная регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя; предоставление сведений из единых государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; открытие расчетного счета; выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии или несоответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности; государственная регистрация товарного знака; регистрация контрольно-кассового аппарата.

Сервисы «жизненные ситуации» объединяют услуги, которые необходимы людям и бизнесу в определённых обстоятельствах, оказываются комплексно и в одном месте.

На федеральном уровне сервисы «жизненные ситуации» внедряются с 2023 г. Уже запущено 34 федеральных сервиса «жизненные ситуации». В частности, это сервисы для многодетных семей, замены и восстановления документов, переезда в другой регион, получения мер поддержки для развития бизнеса.

На сегодняшний день федеральными сервисами «жизненные ситуации» воспользовались более 2 млн человек.

На едином портале госуслуг и региональных порталах оказания услуг также запущено 85 региональных сервисов «жизненные ситуации», которые включают услуги, предоставляемые субъектами Российской Федерации.

До конца 2025 г. запланировано к запуску ещё 36 федеральных и 340 региональных сервисов «жизненные ситуации». Таким образом, планируется, что к концу 2025 г. будет доступно 70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации».

Работа по формированию и запуску сервисов «жизненные ситуации» ведётся в рамках реализации федерального проекта «Государство для людей».