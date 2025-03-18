«Авито»: 64% молодых людей помогают старшим родственникам пользоваться цифровыми платформами

По данным исследования «Авито», большинство опрошенных (64%) в возрасте от 18 до 44 лет помогают старшим родственникам пользоваться цифровыми платформами. Чаще всего они оказывают поддержку при покупке товаров или услуг — 33%, при поиске информации о необходимых товарах или услугах — 31%, а также при их оплате — 29%. Кроме того, 27% респондентов помогают старшим родственникам с регистрацией на платформах, 24% обучают их навыкам работы с цифровыми платформами, а 23% дают советы по доставке и получению товаров. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В исследовании применялись количественные методы, включая опрос, в котором участвовало более 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Большинство опрошенных россиян в возрасте от 65 лет и старше (​66%) пользуются «Авито». Среди пользователей в возрасте от 65 до 70 лет 64% занимаются покупкой, а 57% — продажей товаров или услуг. Также 18% ищут работу или подработку.

«Поддержка молодежью пожилых людей в освоении цифровых навыков помогает не только преодолеть технологический разрыв, но и укрепить семейные связи. В «Авито» мы осознаем, что обеспечение безопасности в цифровом пространстве требует не только внедрения новых технологий, но и обучения пользователей всех возрастов основам цифровой грамотности. Поэтому мы активно развиваем проекты, направленные на обучение всех возрастов», — сказала директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

При взаимодействии с цифровыми платформами 42% россиян в возрасте от 65 до 70 лет считают важным безопасность своих личных данных и платежей, 26% — качество предлагаемых товаров и услуг.

42% опрошенных предпочитают при совершении покупок и продаж в интернете использовать инструменты безопасных сделок, такие как «Авито» Доставка или онлайн-бронирование. 29% респондентов отдают предпочтение наличным расчетам при личной встрече. При этом, четверть пользователей (25%) готовы перевести деньги лично на карту продавцу, чтобы сэкономить. Примечательно, что среди пожилых людей 65 до 70 лет процент покупателей, готовых перевести предоплату на карту, выше — 42%.

Топ-3 инструмента безопасности «Авито», которыми пользуются респонденты: звонки через приложение (38%), чат внутри приложений или сайта (38%) и «Авито» Доставка (34%).