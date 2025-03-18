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Количество доставок малогабаритных грузов выросло на 75% по итогам прошлого года – «Деловые Линии»

Количество доставок малогабаритных грузов выросло на 75% по итогам прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «Деловых Линий»

Также в компании отметили, что в 2024 г. в два раза увеличились объемы перевозок небольших запчастей, комплектующих и оборудования, а печатной продукции и аксессуаров – в половину больше. Отправляют и получают грузы весом до 30 кг и объемом не более 0,1 куб. м. чаще всего в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

«В компании фиксируют рост спроса на доставки малогабаритных грузов уже не первый год. Мы это связываем с ее преимуществом – клиентам удобно отправлять небольшие грузы, когда все необходимые услуги объединены в одну: адресная доставка, перевозка между терминалами, страхование сроков и самой посылки, упаковка в картонную коробку и погрузо-разгрузочные работы для отправлений до 15 кг. Кроме того, данный вид транспортировки вдвое выгоднее обычной доставки. Стоит добавить, что с помощью услуги заказчикам удобно отправлять небольшие партии грузов в распределительные центры маркетплейсов или клиентам интернет-магазинов, так как в этом случае получателям доставят товар прямо в руки», – сказали в пресс-службе «Деловых Линий».

Добавим, в основном доставками малогабаритных грузов пользуются компании сегмента оптовой и розничной торговли и сферы производства – их более 80% от общего пула клиентов. Индивидуальные предприниматели и физлица составляют по 10% от общего числа заказчиков соответственно.

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