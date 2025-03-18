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«МегаФон» расширил покрытие на популярном курорте Паратунка

Жители камчатской Паратунки и отдыхающие на известном дальневосточном курорте теперь могут в любом уголке села воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом четвертого поколения. Инженеры «МегаФона» расширили территорию LTE-покрытия, в том числе в местах, где любят отдыхать туристы со всей страны. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты запустили дополнительную базовую станцию, что позволило увеличить емкость существующей сети оператора. Сейчас одновременно пользоваться мобильным интернетом может большее число абонентов, при этом скорость передачи данных останется такой же высокой.

Новое качество связи доступно на улицах Елизова, Нагорная, Лесная. Оборудование настроено так, чтобы в зону устойчивого покрытия попали не только жилые дома, магазины, но и популярные места отдыха и туристические базы. Паратунка — курорт с целебными термальными водами. В селе постоянно проживает около 1500 человек, а также круглый год приезжают тысячи туристов со всей страны.

«Мы выполнили работы накануне активного туристического сезона, когда в Паратунку массово съезжаются гости, а нагрузка на сеть существенно увеличивается. Дополнительная базовая станция позволит туристам не отказываться от своих цифровых привычек — пользоваться мобильным банкингом, электронной почтой, а также делиться в сети фото и видео красивых мест Камчатки», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

В «МегаФоне» проанализировали трафик на сайты популярных туристических баз и санаториев Паратунки. Так жители страны обычно в марте начинают интересоваться камчатскими термальными источниками. При этом ближе к сезону летних отпусков количество запросов на сайты растет, в прошлом году пик трафика пришелся на июнь. Чаще других изучают веб-ресурсы курортов Паратунки москвичи и петербуржцы, на третьем месте жители Приморского края. Оздоровление на восточном бальнеологическом курорте страны также активно рассматривают хабаровчане, красноярцы, жители Забайкалья, Саратова и Якутии.

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