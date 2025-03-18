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МТС улучшила мобильный интернет в новосибирской филармонии к Транссибирскому арт-фестивалю

МТС улучшила покрытие мобильной связи в государственном концертном зале имени А. М. Каца. Специалисты перераспределили радиочастоты в пользу стандарта LTE. В результате средняя скорость мобильного интернета выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили телеком-оборудование, которое находится внутри концертного зала имени А. М. Каца. Модернизацию провели в диапазоне LTE- 2100, его преимущество в том, что весь ресурс достается пользователям, которые в радиусе 1000 метров.

«Мобильную сеть МТС улучшает не только на улицах города, но и внутри зданий. Например, в конце прошлого года мы также ускорили интернет на всей территории новой ледовой арены, в том числе на трибунах, в фойе, раздевалках спортсменов, подтрибунных помещениях. Зал имени А. М. Каца — также знаковое место Новосибирска, где необходима стабильная связь, особенно в преддверии Транссибирского арт-фестиваля, когда филармония распахнет двери для большого количества новосибирцев и гостей города», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

XII Транссибирский арт-фестиваль стартует 19 марта 2025 г. Его открывает художественный руководитель фестиваля Вадим Репин, он в дуэте с лауреатом множества международных конкурсов Артемом Чирковым исполнит Большой концертный дуэт для скрипки и контрабаса с оркестром Боттезини.

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