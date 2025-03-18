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«Ростелеком» расширил спутниковые каналы связи тувинским школам

«Ростелеком» увеличил пропускную способность спутниковых каналов связи для шести образовательных учреждений Тувы, подключенных к Единой сети передачи данных (ЕСПД). Помимо интернет-скорости, повышена надежность и стабильность доступа к Сети для школ, расположенных в самых труднодоступных поселениях региона. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Денис Зиновьев, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома»: «Это именно те объекты, которые из-за территориальной удаленности пока невозможно перевести на оптику, чтобы предоставить им более скоростной интернет. Но вместе с оператором “РТКОММ” — нашим телекоммуникационным партнером — мы проработали механизм, позволяющий после модернизации оборудования перенаправлять высвобождающиеся спутниковые ресурсы в интересах участников проекта ЕСПД».

Анюта Монгуш, директор Кара-Хольской средней общеобразовательной школы имени Кужугета Сергеевича Шойгу: «Подключение к ЕСПД помогло создать особую цифровую среду. В стенах школы ученикам автоматически закрыт доступ к информации, наносящей вред и не совместимой с задачами образования и воспитания, зато у них есть возможность пользоваться разнообразными интеллектуальными и творческими интернет-ресурсами, платформой “Сферум” и другими полезным развивающими сервисами. Конечно, даже минимальное увеличение скорости передачи данных для нас ощутимо: стало удобнее администрировать школьный портал, дети с большим интересом осваивают цифровые образовательные сервисы».

ЕСПД — виртуальная сеть для доступа образовательных учреждений к государственным информационным системам и интернету. Ядром сети является сервис контентной фильтрации для безопасного доступа к образовательным и информационным ресурсам. Система обеспечивает доступ ко всем необходимым для обучения образовательным сайтам и сервисам. При этом блокируются запрещенные Роскомнадзором сайты, а также ресурсы, содержащие экстремистские и порнографические материалы, информацию о наркотиках, призывы к суициду, кибербуллинг и другие темы, опасные для психики детей. Для борьбы с вредоносным ПО в систему контентной фильтрации встроен антивирус, который проверяет входящий трафик и блокирует зараженные файлы и сайты. Все это позволяет защищать учащихся от интернет-угроз.

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