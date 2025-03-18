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RuStore появился на проекторах

Магазин приложений RuStore появился в умных проекторах из новой линейки Cactus. Пользователи смогут устанавливать стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры и мини-игры прямо на проекторы. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Новая линейка проекторов Cactus включает более 10 моделей для дома и офиса, в том числе бюджетный LCD-проектор с нативным -разрешением и ультракороткофокусный лазерный проектор, который позволяет выводить изображение до 100 дюймов с минимального расстояния.

«RuStore расширяет присутствие на разных устройствах, чтобы обеспечить пользователям гарантированный и безопасный источник приложений. Благодаря нашей интеграции с Cactus пользователи смогут легко загружать приложения непосредственно на проекторе без необходимости сложных настроек», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

«Мы уделяем большое внимание удобству пользователей при разработке и запуске новых моделей оборудования марки Cactus. Интеграция с RuStore позволяет нашим потребителям в полной мере насладиться комфортом использования проектора прямо «из коробки». Благодаря RuStore проектор Cactus превращается в полноценный мультимедиа центр для использования в офисе или дома. Кино, сериалы, игровой и обучающий контент теперь доступны нашим пользователям буквально нажатием одной кнопки», — сказал генеральный директор представительства Cactus в России Роман Самойлов.

Ранее RuStore преодолел планку в 100 млн установок. Российский магазин приложений доступен на электронных книгах, планшетах, телевизорах, Hi-Fi-аудио-плеерах, игровых консолях, а также на устройствах не адаптированных для работы магазина приложений — кассовых терминалах и умных часах.

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