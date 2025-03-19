«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила агрегатор курьерских услуг

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запускает новый сервис «АТИ Курьер» для организации процесса перевозки документов и малогабаритных посылок. Новая услуга ориентирована на малые и средние предприятия, а также индивидуальных предпринимателей, которые регулярно пересылают документы. По данным внутренней статистики ATI.SU, около 70% пользователей экосистемы по-прежнему используют в своей работе в том числе документы на бумаге. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Сервис «АТИ Курьер» — это агрегатор курьерских услуг. Пользователь может выбрать исполнителя из нескольких провайдеров с учетом цены и других параметров доставки. Сервис станет удобной альтернативой традиционным методам доставки, позволяя избежать лишних временных затрат и бумажной волокиты. Пользователи смогут продолжать работать с привычными операторами — СДЭК или другими курьерскими службами, но будут иметь возможность сравнивать их предложения в режиме «одного окна» и выбирать оптимальный вариант по скорости и стоимости.

Для компаний, работающих с документами, «АТИ Курьер» предлагает возможность работы в рамках одной организации: все сотрудники имеют доступ к информации о предыдущих отправлениях, что повышает уровень координации внутри команды. Подбор прав доступа позволяет администраторам управлять тем, кто и каким образом может использовать сервис.

Одной из ключевых особенностей «АТИ Курьера» является возможность «Отправки с возвратом» важных документов. Пользователь может отправить документы на подпись, а сразу после этого курьер привезет их обратно.

Сервис обеспечивает прозрачность и доступность информации, так как все отправления можно отслеживать через систему. Клиенты могут наблюдать за статусом своего отправления и, при необходимости, перейти на сайт транспортной компании для получения более детальной информации.

«Мы активно взаимодействуем с различными курьерскими службами и планируем развивать партнерство, чтобы обеспечить более выгодные условия для наших клиентов. Сейчас сервис «АТИ Курьер» ориентирован на доставку документов и посылок внутри России, но в будущем мы планируем развивать и международные отправления, — сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU». — «АТИ Курьер» — это не просто инструмент для отправки документов. Это еще один шаг к интеграции всех бизнес-процессов компаний, работающих на логистическом рынке, в рамках одного окна. Наша конечная цель — помочь клиентам экономить свое время и силы, максимально эффективно управляя процессами и ресурсами».